В Украине упростят торговлю подержанными авто: что нужно знать

Бизнес на подержанных автомобилях может набрать новых размахов. Все благодаря новому закону, который приняла Верховная Рада.

Новые правила продажи подержанных авто

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, Верховная Рада поддержала законопроект №9083. В нем предусмотрено, что предприниматели, которые занимаются торговлей автомобилями, теперь не должны регистрировать транспортное средство на себя.

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Наконец принят за основу наш законопроект №9083 – усовершенствование порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами субъектами хозяйствования, которые поставлены на учет в Главном сервисном центре МВД,

– рассказал нардеп.

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В частности, сегодня предприниматели, которые продают подержанные авто, должны регистрировать их на себя, а не учитывать как товар. Новый закон имеет целью отменить эту норму для облегчения жизни бизнеса.

В первом квартале 2024 года наибольшие показатели продажи подержанных авто были во Львовской и Киевской областях, а также в столице.