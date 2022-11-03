Украинская Ajax Systems расширяет географию: вышла на рынок еще одной страны Латинской Америки
Источник:Ajax Systems
Украинский производитель систем безопасности Ajax Systems вышел на рынок Уругвая. Это уже пятая страна для компании в Латинской Америке после Аргентины, Чили, Мексики и Колумбии.
С ноября линейка беспроводных продуктов Ajax Jeweller доступна для продаж в Уругвае через официального дистрибьютора. Им стала местная Microfal SA, которая является одним из крупнейших игроков рынка в регионе.
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Экспансия украинской Ajax Systems
Как отмечают в Ajax Systems, успешное расширение географии присутствия стало возможным благодаря соответствию украинской разработки строжайшим стандартам индустрии и обеспечению наилучшего опыта пользования как профессионалам, так и владельцам систем.
Глобальный успех компании был обусловлен ее инновациями, а именно, проприетарными технологиями Jeweller, Wings и ОС Malevich. Система гибкая и обеспечивает комплексную безопасность независимо от размера и расположения объекта,
– объяснили в компании.
Отметим, что продуктовая линейка украинской компании насчитывает более 70 устройств для охраны помещений и улицы. В частности, это датчики движения, пожаров или затоплений, сирены, ретрансляторы, тревожные кнопки и тому подобное.
Добавим, что недавно Ajax Systems получила сертификаты FFC и IC. Это позволило украинской компании выйти на новые рынки, где используется диапазон 915 мегагерц. Благодаря этому, несмотря на полномасштабную войну, в 2022 году Ajax вышла на новые рынки в Латинской Америке, США, Канаде, Австралии и Юго-Восточной Азии.