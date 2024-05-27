Польский рынок роскоши начал расти: говорят о роли богатых украинцев

В Польше сообщили о том, что рынок роскоши снова пошел вверх. Аналитики отметили, что не последнюю роль в этом сыграли обеспеченные граждане Украины.

По итогам 2023 года польский рынок предметов роскоши оценили в 42,4 миллиарда злотых. Это примерно 10,8 миллиардов долларов.

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Как сообщается в аудиторском отчете KPMG, более половины этих предметов составили автомобили. Речь идет об автомобилях класса премиум и люкс.

На втором месте оказались роскошные отели и СПА, тройку лидеров замкнули одежда и аксессуары. В целом рост этого рынка составил 12,2%, что немного превышает инфляцию в 11,4%.

По мнению авторов исследования, частичное влияние на рост польского рынка роскоши имеют обеспеченные украинцы.

Прибытие в Польшу граждан Украины, работающих в международных корпорациях и имеющих хороший доход, также могло способствовать такому росту,

– заявил Анджей Марчак, партнер KPMG.

Также сообщается, что несмотря на рост налогового порога выросло количество людей, которые зарабатывают более 120 тысяч злотых в год. Из-за инфляции выросли зарплаты, благодаря чему эту зарплатную отметку начали преодолевать больше людей.

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