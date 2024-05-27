За підсумками 2023 року польський ринок предметів розкоші оцінили у 42,4 мільярда злотих. Це приблизно 10,8 мільярда доларів.

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Як повідомляється в аудиторському звіті KPMG, понад половину цих предметів склали автомобілі. Йдеться про автівки класу преміум та люкс.

На другому місці опинилися розкішні готелі та СПА, трійку лідерів замкнули одяг та аксесуари. Загалом зростання цього ринку склало 12,2%, що трішки перевищує інфляцію у 11,4%.

На думку авторів дослідження, частковий вплив на зростання польського ринку розкоші мають забезпечені українці.

Прибуття до Польщі громадян України, що працюють у міжнародних корпораціях і мають хороший дохід, також могло сприяти такому зростанню,

– заявив Анджей Марчак, партнер KPMG.

Також повідомляється, що попри зростання податкового порогу зросла кількість людей, які заробляють понад 120 тисяч злотих на рік. Через інфляцію зросли зарплати, завдяки чому цю зарплатну позначку почали долати більше людей.

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