Украинские еврооблигации взлетели в цене: в чем причина и что думают инвесторы

В последние два месяца стоимость украинских еврооблигаций показала очень хорошую динамику. За этот период показатель вырос на половину.

Цена украинских еврооблигаций за последние 2 месяца взлетела на 50%. Это яркий маркер того, что инвесторы все больше верят в возможность возвращения вложений.

Интересно Украинцы, стоявшие у истоков известных мировых корпораций

Например, облигации, которые номинированы в долларах должны быть погашены в сентябре 2025 года, сейчас торгуются по 31 центу за доллар. В начале июня показатель составил 20 центров за доллар. Такой же рост показали другие облигации, выраженные в иностранных валютах.

Цены на евробонды остаются низкими, но рынок все больше верит в реструктуризацию долга со строгим списанием.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

Мы считаем, что реструктуризация может быть более выгодной для нас, поскольку страна выявила более высокий уровень платежеспособности, чем мы предполагали ранее,

– заявил экономист PGIM Джанкарло Перассо.

Крупнейшими владельцами украинских еврооблигаций являются фонды BlackRock, Pimco и Fidelity.

Ранее Минфин сообщал, что в начале 2024 готовится начать переговоры с частными кредиторами о реструктуризации долга. Этот анонс не очень понравился рейтинговому агентству S&P Global Ratings, которое дало Украине негативный прогноз.