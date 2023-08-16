Ціна українських єврооблігацій за останні 2 місяці злетіла на 50%. Це яскравий маркер того, що інвестори все більше вірять у можливість повернення вкладень.

Цікаво Українці, які стояли біля витоків відомих світових корпорацій

Наприклад, облігації, які номіновані у доларах у повинні бути погашені у вересні 2025 року, зараз торгуються по 31 центу за долар. На початку червня показник становив 20 центрів за долар. Таке ж зростання показали інші облігації, які виражені в іноземних валютах.

Ціни на євробонди наразі залишаються низькими, але ринок все більше вірить у реструктуризацію боргу зі строгим списанням.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Ми вважаємо, що реструктуризація може бути більш вигідною для нас, оскільки країна виявила вищий рівень платоспроможності, ніж ми припускали раніше,

– заявив економіст PGIM Джанкарло Перассо.

Найбільшими власниками українських єврооблігацій наразі є фонди BlackRock, Pimco та Fidelity.

Раніше Мінфін повідомляв, що на початку 2024 року готується розпочати переговори з приватними кредиторами про реструктуризацію боргу. Цей анонс не дуже сподобався рейтинговому агенству S&P Global Ratings, яке дало Україні негативний прогноз.