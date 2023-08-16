Цена украинских еврооблигаций за последние 2 месяца взлетела на 50%. Это яркий маркер того, что инвесторы все больше верят в возможность возвращения вложений.
Интересно Украинцы, стоявшие у истоков известных мировых корпораций
Например, облигации, которые номинированы в долларах должны быть погашены в сентябре 2025 года, сейчас торгуются по 31 центу за доллар. В начале июня показатель составил 20 центров за доллар. Такой же рост показали другие облигации, выраженные в иностранных валютах.
Цены на евробонды остаются низкими, но рынок все больше верит в реструктуризацию долга со строгим списанием.
Мы считаем, что реструктуризация может быть более выгодной для нас, поскольку страна выявила более высокий уровень платежеспособности, чем мы предполагали ранее,
– заявил экономист PGIM Джанкарло Перассо.
Крупнейшими владельцами украинских еврооблигаций являются фонды BlackRock, Pimco и Fidelity.
Ранее Минфин сообщал, что в начале 2024 готовится начать переговоры с частными кредиторами о реструктуризации долга. Этот анонс не очень понравился рейтинговому агентству S&P Global Ratings, которое дало Украине негативный прогноз.