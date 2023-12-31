В России не работают миллионы терминалов: какой "подарок" россиянам сделали украинские хакеры

Россиянам придется разбираться с миллиардными убытками на Новый год. Атака на Киевстар обойдется оккупантам очень дорого.

Удачная операция украинских хакеров

Российская экономика потерпит миллиардный ущерб на новогодние праздники. Поспособствовали этому украинские хакеры из It army of Ukraine.

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Как сообщили украинские специалисты, им удалось успешно атаковать "Эвотор" – крупнейшего в России производителя онлайн-касс. В результате с 30 декабря миллионы терминалов на территории оккупантов не работают.

Многие российские продавцы жалуются, что до 90% их оборота составляли именно безналичные операции. Следовательно, убытки российской экономики в результате атаки украинских хакеров будут просто безумными.

Это уже второй раз украинским хакерам удается "положить" большой российский сервис. Несколько недель назад они отчитались об успешной атаке серверов системы Битрикс 24, которой пользуются "Роснефть" и другие крупные российские компании.