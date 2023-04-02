Более 20 000: какие украинские компании до сих пор имеют связи с Россией

После полномасштабного вторжения десятки тысяч компаний в Украине и в мире отказались от сотрудничества с агрессором. Однако даже сейчас оставшиеся тысячи украинских компаний имеют прямую или скрытую связь с Россией и Беларусью.

Сколько компаний продолжают бизнес с Россией и Беларусью и кому они принадлежат, разбирались журналисты. 24 канала.

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Сколько в Украине компаний, связанных с Россией

По данным сервиса открытых данных Vkursi, по состоянию на 24 февраля 24 142 компании имели связи с Россией и 5923 были связаны с Беларусью. Сейчас есть 21 067 компаний, имеющих прямую связь с агрессором. Еще 2088 компаний имеют косвенные связи, а 704 – исторические.

16 марта 2023 года удаленный тип связи включен в Постановление НБУ №26 "О раскрытии информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины". Следовательно, его нужно проверять, устанавливая деловые отношения. Проверяют российские корни, в частности банки, в рамках финмониторинга.

– Андрей Грищук, соучредитель платформы больших данных VKURSI.

При этом важно понимать, что удаленная связь компании с агрессором может возникать, когда кто-то из ее акционеров имеет долю в другой компании, где акционерами являются россияне или белорусы. Такая связь не означает, что граждане россияне или белорусы оказывают прямое влияние на компанию.

Какие компании имеют связь с агрессором

Среди компаний, имеющих отдаленную связь с Россией и Беларусью, есть как частные, так и государственные компании. Многие из них являются промышленными предприятиями, которые играют важную роль для наполнения государственного бюджета.

В перечень компаний, имеющих дальние российские корни (и являющихся, например, акционерами компаний, в которых среди учредителей есть россияне или белорусы), входит 114 предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Среди них такие энергетические компании :

АО "ДТЭК Одесские электросети";

ЧАО "Волыньоблэнерго";

АО "Полтаваоблэнерго";

АО "Черниговоблэнерго";

"Запорожьеоблэнерго";

АО "Сумыоблэнерго";

АО "Хмельницкоблэнерго";

АО "Харьковоблэнерго";

ПАО "Центрэнерго".

Одним из бенефициаров АО "Черниговоблэнерго" является сын бывшего сопредседателя запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Анатолий Бойко. Также Юрий Бойко имеет историческую связь с АО "Черниговоблэнерго".

Среди акционерных обществ, имеющих прямые связи с агрессором, – стратегические научно-исследовательские институты :

АО "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения";

"АО Научно-исследовательский институт радиотехнических измерений";

АО "Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения";

К перечню тех, кто имеет связь с Россией или Беларусью, относятся следующие стратегические предприятия :

АО "Сумский завод насосного и энергетического машиностроения "Насосэнергомаш";

"Крюковский вагоностроительный завод".

ПАО "Ровнорадиозавод".

25% ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" принадлежат приближенному к российскому министерству торговли бизнесмену Станиславу Гамзалову – сообщает группа аналитиков Trap Aggressor.

АО "Сумский завод насосного и энергетического машиностроения "Насосэнергомаш" связан с группой ГМС – машиностроительным и инжиниринговым холдингом, производителем насосного, компрессорного и нефтегазового оборудования, производственные и инжиниринговые активы которого расположены в России, Беларуси, Украине и Германии.

Какие компании приносят прибыль России и Беларуси

Ниже приведены ТОП-10 компаний с самыми большими годовыми доходами. Именно они приносят больше всего доходов российским бенефициарам.

"Ниссан Мотор Украина" – 273 185 000 гривен

"Агрофирма Корнацких" – 263 095 000 гривен

"Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Рентал" – 262 771 000 гривен

"Ясиновский коксохимический завод" – 250 923 000 гривен

"Белферт Украина" – 249 039 000 гривен

АО "Украинские энергетические машины" – 226 534 000 гривен

"БНК-Украина" – 178 884 000 гривен

"Торговый дом "Гомельстекло-Украина" – 169 056 200 гривен

"Агрорасцвет" – 124 169 000 гривен

"Вимм-Билль-Дан Украина" – 124 169 000 гривен

Среди известных брендов, связанных с Россией, также сеть гостиниц Рейкарц, компания "Стройинвесткиев", футбольный клуб "Ильичевец", ТРЦ "Лавина", а также компания "ТС Трейд", выпускающая чаи под торговыми марками:

Чай Гринфилд;

TESS;

"Принцесса Гита";

"Принцесса Канди";

"Принцесса Нури";

"Принцесса Ява";

Jardin;

Piazza del Caffe;

"Жокей".

В конце прошлого года "ТС Трейд", ранее называвшаяся "Орими Украина", была оштрафована на 80 миллионов гривен за предоставление неполных сведений об отсутствии связи конечного бенефициара из России.

Компании, которые "отмылись" от связей с агрессором

После 24 февраля ряд украинских компаний избавились от связей со страной-агрессором, чтобы избежать отчуждения имущества в пользу государства. Однако действительно ли это так или только по документам – придется проверить.

Brocard

Вокруг продажи компании люксовой косметики "Брокард" до сих пор продолжаются дискуссии. Еще осенью прошлого года Верховная Рада планировала рассмотреть законопроект о принудительном изъятии 900 объектов российской собственности в Украине, среди которых и сеть Brocard. Однако этот документ до сих пор не был принят.

Уже в начале июня стало известно, что французская компания Philippe Bénacin Holding приобрела Brocard, принадлежавшую россиянке Татьяной Володиной. Это соглашение было оформлено в очень сжатые сроки. Позже Антимонопольный комитет Украины сообщил, что не давал разрешения на проведение этого соглашения.

В сентябре суд арестовал банковские счета и продукцию Brocard по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Текущая ситуация показывает, что существование холдинга находится под угрозой, счета и материальные ценности заблокированы, возникла огромная задолженность по аренде и перед поставщиками товаров и услуг,

– говорится в заявлении компании.

Как говорится в исследовании французских журналистов Facta Media, "Французские духи с русским шлейфом", приобретение компании французским бизнесменом Филиппом Бенасеном могло быть фиктивным.

Бизнесмен Филипп Бенасен, якобы ставший новым владельцем торговой сети, до этого много лет тесно сотрудничал с Володиной, владевшей Brocard Ukraine. Французский филиал косметической корпорации Inter Parfums, Inc., возглавляемый Бенасеном, до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину был крупнейшим поставщиком духов для российской сети и продолжает вести бизнес с россиянами.

Медицинский центр врача Бубновского

В разных городах Украины существует более 10 центров врача Бубновского – россиянина, поддерживающего агрессию России против Украины и часто посещающего оккупированный Крым с лекциями и семинарами. Такие заведения выглядят как официальные франшизы российского Центра врача Бубновского – имеют одинаковую торговую марку, бренд, сайт и методику.

Однако, как утверждают представители центров, франчазинговый договор с российским "Центром врача Бубновского" был расторгнут еще в 2014 году. На вопрос, не планируют ли в центре изменить торговую марку, носящую имя россиянина, в учреждении не ответили.

Как рассказал 24 Каналу юрист Александр Молотай, смена торговой марки – сравнительно простая с юридической точки зрения процедура. Однако изменение концепции, айдентики и бизнес-процессов может повлечь за собой достаточно значительные дополнительные затраты.

Важно отметить, что отношения с попавшим под санкции лицом и ведение хозяйственных отношений с которым прямо запрещено законодательством, могут быть прекращены в соответствии с требованиями законодательства. Применение санкций к франчайзеру являются обстоятельствами непреодолимой силы. Если дальнейшие хозяйственные отношения с попавшим под санкции лицом невозможны – то прекращение отношений с ним не должно повлечь за собой возникновение каких-либо штрафных санкций со стороны франчайзи. Однако применение санкций к франчайзеру и запрет ведения бизнеса с ним не означает, что можно безнаказанно нарушать права интеллектуальной собственности франчайзера,

– отметил эксперт.

Более 900 объектов, связанных с Россией, еще не национализированы

Летом прошлого года правительство утвердило Указ Президента о передаче в пользу Украины ряда российских активов. Речь идет о 79 предприятиях и движимом имуществе:

8 самолетов;

11 морских судов;

552 единицы подвижного состава РЖД (полувагоны, вагоны, платформы, тягачи и т.п.);

58 легковых автомобилей;

18 автобусов и грузовиков;

детали для самолетов, авто, прицепы, газодобывающие конструкции.

Однако по состоянию на 7 марта это имущество так и не национализировалось. Сделать это планируют после вступления в силу законодательства о принудительном отчуждении имущества.

По состоянию на сегодняшний день Советом национальной безопасности и обороны Украины не принималось решение о принудительном изъятии указанных объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов,

– говорится в ответе Министерства экономики Украины, предоставленном Trap Agressor.

Напомним, 7 марта 2022 вступил в силу Закон Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов", который создает правовые основы для национализации такого имущества. Причем речь идет не только о собственности юридических лиц, но и об имуществе любого россиянина.