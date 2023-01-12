Почти половина иностранного бизнеса в Польше приходится на украинские компании

45% иностранного бизнеса в Польше – украинские компании. Чаще всего украинские предприниматели регистрировали торговый и строительный бизнес.

Бизнес украинцев в Польше

Бизнес с украинскими корнями занимают 7% в бизнес-структуре Польши. В основном украинские предприниматели открывали:

торговые компании – 22%,

строительные – 19%

транспортно-складские – 14%

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Количество украинских ФЛП в Польше

Всего с января по сентябрь 2022 года украинцы зарегистрировали в Польше 10 207 ФЛПов.

Наибольший прирост активных ФЛП произошел в апреле, когда их количество выросло почти втрое.

К концу III квартала 2022 года количество украинских компаний, вошедших в CEIDG, было почти двенадцать больше, чем в феврале.

Количество ФЛП, созданных гражданами Украины в 2022 году, росло в геометрической прогрессии ежемесячно. Наибольший скачок произошел в первые недели после начала российского вторжения – в апреле 2022 года таких компаний на польском рынке уже было в 4,5 раза больше, чем в январе. В сентябре 2022 года – в 2,6 раза больше, чем в апреле,

– аналитик команды экономического прогнозирования PIE Анна Шиманская.

Планируют ли украинцы развивать бизнес в Польше