Зарабатывают больше в условиях войны: театры Украины увеличили доходы в 2023 году
Источник:YouControl.Market
Несмотря на военное положение украинцы стали чаще посещать национальные и коммунальные театры Украины. Как результат, чистый доход театров увеличился по сравнению с довоенным периодом в 2021 году.
Доход театров вырос за два года войны
По статистике, в 2023 году доход всех национальных театров вырос по сравнению с 2021 годом.
Читайте также Европарламент продлил беспошлинную торговлю с Украиной, но есть ограниченияОбратите внимание! Единственным, где доходы от продажи билетов за период с 2021 года по 2023 год не выросли, стал Одесский национальный академический театр. Он входит в театры коммунальной собственности.
Кстати, из госбюджета Украины на национальные театры было выделено в 2023 году более 1,3 миллиарда гривен.
- Большинство из этих средств идет на уплату заработной платы и уплаты налогов.
- Еще часть идет на оплату коммунальных услуг.
- И лишь несколько процентов от суммы выделяется на новое оборудование или обновление декораций.
Какие театры заработали больше всего
- Среди национальных театров больше всего сгенерировал доходов за прошлый год Театр оперы и балета имени Шевченко – это более 53 миллионов гривен.
- На втором месте – киевский театр Франко с почти 46 миллионами гривен,
- На третьем месте – 31,5 миллиона гривен дохода получила Львовская опера.
- Далее по рейтингу идет Драмтеатр имени Марии Заньковецкой во Львове – 27,4 миллиона гривен.
- Кроме того, не отстает в рейтинге Драмтеатр имени Леси Украины в Киеве, который заработал 23,3 миллиона гривен.
Если взять данные по театрам коммунальной собственности, которые финансируются из местных бюджетов, тогда самый большой чистый доход – у Киевского театра оперетты с почти 157 миллионами гривен. Более 70 миллионов гривен чистого дохода сгенерировал Киевский театр оперы и балета для детей и юношества, а еще более 67 миллионов гривен – Молодой театр.