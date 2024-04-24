Зарабатывают больше в условиях войны: театры Украины увеличили доходы в 2023 году

Несмотря на военное положение украинцы стали чаще посещать национальные и коммунальные театры Украины. Как результат, чистый доход театров увеличился по сравнению с довоенным периодом в 2021 году.

Доход театров вырос за два года войны

По статистике, в 2023 году доход всех национальных театров вырос по сравнению с 2021 годом.

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Единственным, где доходы от продажи билетов за период с 2021 года по 2023 год не выросли, стал Одесский национальный академический театр. Он входит в театры коммунальной собственности.

Кстати, из госбюджета Украины на национальные театры было выделено в 2023 году более 1,3 миллиарда гривен.

Большинство из этих средств идет на уплату заработной платы и уплаты налогов.

Еще часть идет на оплату коммунальных услуг.

И лишь несколько процентов от суммы выделяется на новое оборудование или обновление декораций.

Какие театры заработали больше всего

Среди национальных театров больше всего сгенерировал доходов за прошлый год Театр оперы и балета имени Шевченко – это более 53 миллионов гривен.

– это более 53 миллионов гривен. На втором месте – киевский театр Франко с почти 46 миллионами гривен,

с почти 46 миллионами гривен, На третьем месте – 31,5 миллиона гривен дохода получила Львовская опера.

Далее по рейтингу идет Драмтеатр имени Марии Заньковецкой во Львове – 27,4 миллиона гривен.

– 27,4 миллиона гривен. Кроме того, не отстает в рейтинге Драмтеатр имени Леси Украины в Киеве, который заработал 23,3 миллиона гривен.

Общий размер чистого дохода среди национальных театров в Украине составляет 230 миллионов гривен за 2023 год. Это без учета доходов коммунальных театров.

Если взять данные по театрам коммунальной собственности, которые финансируются из местных бюджетов, тогда самый большой чистый доход – у Киевского театра оперетты с почти 157 миллионами гривен. Более 70 миллионов гривен чистого дохода сгенерировал Киевский театр оперы и балета для детей и юношества, а еще более 67 миллионов гривен – Молодой театр.