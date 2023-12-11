Успешный старт: в какой стране чаще всего украинцы открывают бизнес

Украинцы особенно активно регистрируют индивидуальные предприятия на территории разных стран. В частности, ГНС сообщает о 6721 уведомлении от украинцев об открытии собственного дела заграницей.

Так, в Польше Управление по финансовому страхованию сообщило, что предпринимательскую деятельность, не связанную с сельским хозяйством, уже ведут более 46 тысяч иностранцев, из которых почти 47% указали украинское гражданство.

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Только год назад украинцы составляли треть иностранцев-предпринимателей.

Где еще начинают бизнес украинцы

Основными странами, об открытии бизнеса в которых сообщали украинцы ДПС, были следующие:

Польша – 33%;

Великобритания – 15 %;

США – 13 %;

Кипр – 11%;

Эстония – 7%;

другие страны – 21%.

Иностранные предприниматели в Польше

Государственная налоговая служба почти за два года получила 6721 сообщение от украинцев об открытии собственного дела за границей.

Так, в Польше декларируют предпринимателей с гражданством по меньшей мере 120 стран.

Самые активные – из Украины: 21,6 тысяч плательщиков вкладов в ZUS указали украинское гражданство.

Иностранцы как предприниматели имеют у ZUS те же права, что и граждане Польши, но и одинаковые обязанности. К примеру, при создании частного предпринимателя они могут воспользоваться льготами в виде начальной помощи и взносов на льготных условиях,

— отметил пресс-секретарь ZUS в Опольском воеводстве Себастьян Щурек.

Кто еще активно открывает бизнес в Польше: