Это марафон, в котором выживут самые сильные, – юрист и ресторатор о бизнесе во время войны

С 24 февраля украинский бизнес всех отраслей вынужден был адаптироваться к новым условиям. Многие компании закрылись, не выдержав вызовов полномасштабной войны, однако есть и те, менеджменту и управлению рисками которых могут позавидовать даже передовые западные корпорации.

Бизнес 24 пообщался с украинским бизнесменом Евгением Ковтуненко. Предприниматель – управляющий партнер международной юридической компании Kodex и соучредитель ресторана Filetto, что в Киевской области. Как Евгению удалось удержать оба бизнеса на плаву, и не только, – читайте дальше в эксклюзивном интервью.

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Вы – владелец сразу нескольких бизнесов в разных сферах: юридической и ресторанной. Ожидали ли ваши компании полномасштабного вторжения России и как к этому готовились?

Я уже много лет владею двумя системными бизнесами в Украине, оба – расположены в Киеве. Юридической компании Kodex уже почти 20 лет, ресторану Filetto – почти 9.

До пандемии коронавируса юридическая компания имела международные офисы и представительства, и на протяжении 4 лет мы входили в рейтинг 50 лучших юридических компаний Украины. Однако, на начало полномасштабного вторжения мы были уже исключительно национальным проектом.

Евгений Ковтуненко бизнесмен Поскольку у меня есть военное образование, то на конец февраля я подготовил бизнесы к резкой остановки деятельности. Все инструкции я передал руководителям, так что заморозку провели мгновенно и по четкому плану.

Юридическую компанию в первые же месяцы полномасштабного вторжения мы перевели в полный онлайн-формат, и помогали нашим клиентам с экстренными юридическими запросами. В основном это были арендные, кредитные и релокационные вопросы.

Почти все сотрудники уехали из Киева. Если честно, вспоминаю это все, как страшный сон,

– поделился предприниматель.

В ресторане на второй день после полномасштабного вторжения России мы перечислили все средства на счетах работникам, а продовольственные запасы передали в районные подразделения территориальной обороны. На предприятии ничего не осталось, потому что я понял, что лучше раздать все нуждающимся здесь и сейчас.

Как только осознал, что все срочные задачи касательно безопасности клиентов и сотрудников решил, – смог выдохнуть и полной силой приступить к волонтерству.

Приходилось ли вам останавливать или даже закрывать свои бизнесы в первые месяцы полномасштабной войны? К каким новым реалиям пришлось приспосабливаться, и насколько нынешний ритм и обстоятельства уже стали привычными?

Интересная ситуация, ведь в обоих бизнесах у меня почти вся команда – девушки. Мы никого не просили оставаться в Киеве, ведь это было откровенно опасно, поэтому почти все они уехали из города, а затем и из страны.

Ресторан пришлось законсервировать, а потом мы передали подсобные помещения в распоряжение ОСББ дома для размещения вынужденных переселенцев. У нас были одеяла, диванчики и все необходимое для временного убежища.

Евгений Ковтуненко бизнесмен Даже не раздумывали, просто делали все возможное из того, что приходило в голову... Оглядываясь, я считаю, что сделали все максимально эффективно.

Приходилось ли уменьшать зарплаты или сокращать сотрудников?

Приблизительно к июлю работа ресторана была полностью остановлена, а в отношении юридической компании – сокращение деятельности где-то на 90%. Из опыта предыдущих ковидных волн, команды знали, что даже когда бизнесы останавливаются, я все равно "остаюсь у руля", и как только появляется возможность возобновить работу, то сразу это делаю.

Кто хочет, тот возвращается в команду, а тех, кто строит новые планы, – мы всегда поддерживаем. Если говорить о цифрах, то после полномасштабного вторжения я остался с долгами в более чем один миллион гривен: частично зарплаты, поставщики, партнеры и так далее. Но все эти обязательства уже закрыл к концу лета, ведь для меня это очень важно.

Сместился ли спрос на юридические услуги? Как изменилась работа непосредственно вашей компании?

Моя юридическая фирма – в большей степени аутсорсинговый бизнес. Интересный факт, что во время любого кризиса компании, прежде всего, сокращают бюджеты на юристов и маркетинг. Люди знали, что ко мне можно обратиться, ведь они видели, что на протяжении многих лет я проводил юридические марафоны и бесплатно отвечал на вопросы людей.

Евгений Ковтуненко бизнесмен Я понимаю, что многие остались без доходов, жилья… Без ничего! А брать деньги за какие-либо консультации мне не интересно. Поэтому решил, что это мой социальный вклад. В моем директе нет ни одного непрочитанного сообщения: всем отписываю, всех консультирую, поддерживаю.

Когда решили возобновить ресторанный бизнес и сомневались ли в актуальности такой идеи?

В мае я был в Черновцах – у меня там много друзей, местных рестораторов. Тогда в Киеве почти ничего не работало, бензина не было, рынок поставщиков просто упал на колени. Я увидел, как мои друзья на Западе пашут, как работают, и это меня мотивировало рискнуть и открыться.

Фактически, 6 июля я снова открыл дверь ресторана. Это действительно было рискованно, ведь пришлось заново собирать команду, убедить их вернуться в Киев, закупить продукцию.

Евгений Ковтуненко бизнесмен При этом, поставщики отказывались работать с нами из-за непогашенных задолженностей. Поэтому в первый месяц я сам ездил на оптовый рынок на закупки. Было забавно, когда понял, что уже всех на оптовых базах я лично знаю. Интересный был месяц.

Впрочем, мой риск оправдался, и ресторан заработал на 70%, если сравнивать с довоенным временем и считать в гривне. Кроме того, я перезапустил два своих дарккитчен проекта – бренды, которые работают исключительно на доставку.

Как объединить ресторанный бизнес с волонтерством?

К моменту перезапуска ресторана я уже активно занимался волонтерством. Вместе с друзьями мы тогда уже задонатили более 4 миллионов гривен. Понимал, что нужно подключать все возможные ресурсы, которые могут приблизить нас к победе. Потратил все свои инвестиционные сбережения в поддержку армии и видел, что люди с готовностью присоединяются к моим инициативам.

Именно поэтому в маркетинговой коммуникации с гостями мы продемонстрировали, что ресторан стабильно донатит армии со всей своей прибыли, и специально разработали позиции в меню, 100% от оплаты которых передаем на ВСУ. Все это я активно транслировал в сторис, поэтому люди быстро приобщались к инициативе.

Как удары россиян по энергетической инфраструктуре Украины, и, как следствие, отключения электроэнергии, повлияли на ваш бизнес?

Здесь довольно интересная ситуация, ведь нам с одной стороны повезло, что ресторан подключен к линии с объектами критической инфраструктуры, поэтому электричество у нас пока есть. С другой стороны, это знание, что каждый день ты работаешь возле аэропорта, зданий Нацгвардии, полиции и так далее.

Однако, есть и хороший аспект: когда людям холодно и нет света, они приходят к нам греться, заряжать гаджеты, кормить детей. Я каждый день благодарю Бога, что мы имеем возможность и работать, и быть полезными.

Евгений Ковтуненко бизнесмен Покупать генератор, который вытянет мощности нашего бизнеса, бессмысленно – он не окупится. Арендодатели безапелляционно подняли нам аренду на уровень мирного времени, работает много техники, в том числе холодильники, морозильные камеры, плиты и другое оборудование. Поэтому, сколько нам отведено, столько и будем работать.

Недавно вы начали вкладываться в криптовалюту – не боитесь ли таких инвестиций на фоне свежих новостей о крахе FTX и общей нестабильности рынка криптовалют?

Я всегда транслирую своим подписчикам, что нельзя сдаваться и падать духом. Поэтому показал в онлайне, как в реалити-шоу, как в течение полномасштабного вторжения России получил две новые онлайн-профессии, и заработал на этом деньги.

Так, я прошел обучение по торговле на маркетплейсах, договорился с другом в Черновцах на Калиновском рынке об отправках по дропшипингу (это когда я продаю товары онлайн с его склада), собрал команду и запустил пока что небольшой, но прибыльный бизнес.

То же произошло и с криптой. Лет 6 назад я уже проходил обучение по криптотрейдингу, но теперь освежил знания – это мое отдельное финансовое хобби. Я периодически торгую на бирже как трейдер, – исключительно на собственном депозите, без привлечения инвестиционных средств, и транслирую это у себя на телеграм-канале.

Евгений Ковтуненко бизнесмен Меня очень мотивирует, что я могу показать людям, что надо попробовать все. Не стоит зацикливаться на том, что вы потеряли! Лучше сосредоточиться на том, что можете получить! Я фактически потерял весомую часть бизнесов, но все это – временное. Мое сейчас зависит от того, что я еще могу сделать на пути к успеху.

Как в нынешних условиях волонтерить не в ущерб себе или собственному бизнесу, ведь многие украинские предприятия, в том числе малые и микробизнесы, едва справляются с ситуацией?

Сначала, как и многие, я отдал все, что у меня было. Теперь понимаю, что чем успешнее мои бизнесы, тем большее количество семей сотрудников я могу обеспечить. Для себя вынимаю из оборота ровно столько денег, сколько мне нужно на текущие жизненные расходы.

Доначу много и эмоционально, вижу надежный сбор – присоединяюсь. Может, это не совсем правильно, и нужно это систематизировать, но сейчас некогда о таком думать, если честно.