"Служить аудитории и Украине": украинский Forbes – о слухах российского влияния на компанию

Недавно появилась информация, что владельцем глобального Forbes стал российский олигарх Магомед Мусаев. В украинской редакции делового издания отреагировали эти слухи.

С чего все началось

В мае 2023 года СЕО компании Luminar Technologies Остин Рассел, который появлялся на обложке журнала Forbes как самый молодой миллиардер в истории, сообщил, что покупает 82% акций Forbes Global Media Holdings. Раньше бизнесмен занимался только технологическими компаниями, поэтому его заинтересованность медиабизнесом, еще и такого масштаба, стала для всех сюрпризом.

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Слухи о российском олигархе

Некоторые аналитики предполагали, что на самом деле Рассел является просто "лицом" соглашения, а на самом деле глобальный медиа-бизнес перешел в другие руки. В частности, речь шла о российском олигархе Магомеде Мусаеве, который приближен к Кремлю. Но никаких подтверждений тогда не было, поэтому все осталось на уровне слухов.

Соглашение о приобретении Forbes Global Media Holdings еще не завершено, оно находится на рассмотрении американских регуляторов, в частности, Министерства финансов и Комитета по иностранным инвестициям в Соединенные Штаты.

Впрочем, недавно в редакцию The Washington Post поступили аудио и видеофайлы по празднованию 60-летия Магомеда Мусаева в Нью-Йорке. На вечеринке российский олигарх хвастался, что именно он является новым владельцем Forbes Global Media Holdings, называл это "соглашением всей жизни" и смаковал, какое влияние может получить через медиа с аудиторией в сотни миллионов.

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Когда история получила огласку, представители Остина Рассела назвали слухи "возмутительными" и заверили, что ни одного доллара российского, китайского или любого другого капитала в соглашении о приобретении Forbes Global Media Holdings нет. Сам Мусаев публично тоже отказывается от любых связей с Forbes, однако комментировать правдивость аудио и видеозаписей наотрез отказался.

Реакция украинской редакции издания

Forbes Ukraine отметили – бренд имеет 100-летнюю историю и безупречную репутацию, поэтому подрывать это наследие просто неприемлемо. Украинская редакция работает исключительно в интересах аудитории и по лицензионному соглашению, предусматривающему высокие стандарты журналистики и корпоративного управления.

Что касается слухов о российском олигархе, то сейчас официально и подтверждена только та информация, что купить медиахолдинг хочет Остин Рассел, СЕО компании Luminar Technologies, которая имеет капитализацию в 1,5 миллиарда долларов.

Украинский Forbes продолжает служить своей аудитории и Украине,

– говорится в заявлении издания.

Сам Остин Рассел отрицает присутствие российского капитала, регуляторы США очень тщательно проверяют сделку, поэтому любые выводы, вредящие репутации бренда, просто неуместны.