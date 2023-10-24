З чого все почалося

У травні 2023 року СЕО компанії Luminar Technologies Остін Рассел, який є з'являвся на обкладинці журналу Forbes як наймолодший мільярдер в історії, повідомив, що купує 82% акцій Forbes Global Media Holdings. Раніше бізнесмен займався лише технологічними компаніями, тож його зацікавленість медіабізнесом, ще й такого масштабу, стала для всіх сюрпризом.

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Чутки про російського олігарха

Деякі аналітики припускали, що насправді Рассел є просто "обличчям" угоди, а насправді глобальний медіабізнес перейшов до інших рук. Зокрема, йшлося про російського олігарха Магомеда Мусаєва, який є наближеним до Кремля. Втім, жодних підтверджень тоді не було, тому все залишилося на рівні чуток.

Важливо! Угода про придбання Forbes Global Media Holdings ще не є завершеною, вона перебуває на розгляді американських регуляторів, зокрема, Міністерства фінансів та Комітету з іноземних інвестицій у Сполучені Штати.

Втім, нещодавно до редакції The Washington Post надійшли аудіо та відеофайли зі святкування 60-річчя Магомеда Мусаєва у Нью-Йорку. На вечірці російський олігарх вихвалявся, що саме він є новим власником Forbes Global Media Holdings, називав це "угодою всього життя" та смакував, який вплив може отримати через медіа з аудиторією у сотні мільйонів.

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Коли історія набула розголосу, то представники Остіна Рассела назвали чутки "обурливими" та запевнили, що жодного долара російського, китайського чи будь-якого іншого капіталу в угоді про придбання Forbes Global Media Holdings немає. Сам Мусаєв публічно теж цурається будь-яких зв'язків з Forbes, проте коментувати правдивість аудіо та відеозаписів навідріз відмовився.

Реакція української редакції видання

У Forbes Ukraine наголосили – бренд має 100-літню історію та бездоганну репутацію, тому підривати цей спадок просто неприйнятно. Українська редакція працює виключно в інтересах аудиторії та за ліцензійною угодою, яка передбачає високі стандарти журналістики й корпоративного управління.

Що стосується чуток про російського олігарха, то наразі офіційною та підтвердженою є лише та інформація, що купити медіахолдинг хоче Остін Рассел, СЕО компанії Luminar Technologies, яка має капіталізацію в 1,5 мільярда доларів.

Український Forbes продовжує служити своїй аудиторії і Україні,

– йдеться у заяві видання.

Сам Остін Рассел заперечує присутність російського капіталу, регулятори США дуже ретельно перевіряють угоду, тому будь-які висновки, які шкодять репутації бренду, просто недоречно.