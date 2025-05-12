Украинский рынок электромобилей бьет новые рекорды – самые популярные авто апреля
- В апреле 2025 года в Украине зарегистрировано 5792 электромобиля, что на 37% больше, чем в прошлом году.
- Самые популярные новые электрокары: BYD Song Plus, VW ID.Unyx, AUDI Q4, ZEEKR 001, ZEEKR 7X; самые популярные подержанные: TESLA Model Y, NISSAN Leaf, TESLA Model 3, KIA Niro, HYUNDAI Kona.
В апреле 2025 года автопарк Украины пополнился 5792 электромобилями. Это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Рынок электрокаров
Такие данные обнародовала ассоциация "Укравтопром", передает 24 Канал. Большинство новых поступлений – это легковые электрокары – 5623 авто. Из них 922 были новыми (+30% к апрелю 2024-го), остальные 4701 – подержанными (+37%).
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Сегмент коммерческого транспорта продолжает развиваться медленнее. Так, из 169 зарегистрированных электромобилей только 9 были новыми. Для сравнения, в апреле прошлого года из 79 единиц новыми оказались лишь 4.
Какие авто выбирают украинцы
Пятерка лидеров среди новых электрокаров в апреле 2025 года:
- BYD Song Plus – 179 единиц;
- VW ID.Unyx – 153 единицы.;
- AUDI Q4 – 75 единиц.;
- ZEEKR 001 – 63 единицы.;
- ZEEKR 7X – 43 единицы.
Самые популярные подержанные электроавто:
- TESLA Model Y – 552 ед.;
- NISSAN Leaf – 544 ед.;
- TESLA Model 3 – 478 ед.;
- KIA Niro – 350 ед.;
- HYUNDAI Kona – 296 ед.