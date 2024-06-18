Польша заставила таксистов получать местные водительские права: почему цены могут резко взлететь

Украинские водители, которые работали таксистами в Польше, теперь должны выполнить важное условие польской стороны. Однако, как выяснилось, этот процесс может быть растянутым на месяцы.

Новое правило

С 17 июня в Польше все водители, которые осуществляют пассажирские перевозки, должны иметь местное водительское удостоверение. Речь идет даже о таксистах, которые работают через сервисы Uber или Bolt.

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Как сообщил представитель Бюро дорожного движения Главной комендатуры полиции Роберт Опас, новые правила направлены не только на безопасность, но и для предотвращения заработка на перевозках для тех, кто не имеет польского водительского удостоверения.

Водительские права, выданные в Польше, есть в наших информационных базах. Поэтому полиция может легко узнать, имеет ли водитель права,

– добавил он.

Почему цены могут вырасти

Большинство иностранцев, как вот украинцы, грузины и белорусы, не должны будут сдавать дополнительных экзаменов. Для этих граждан просто заменят удостоверение или его подтвердят.

Однако для того, чтобы получить польские права, нужно провести на территории Польши 185 дней. Это может привести к уменьшению количества водителей в сервисах такси, и, соответственно, к росту цен.