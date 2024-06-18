Нове правило

З 17 червня у Польщі усі водії, які здійснюють пасажирські перевезення, повинні мати місцеве водійське посвідчення. Йдеться навіть про таксистів, які працюють через сервіси Uber або Bolt.

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Як повідомив речник Бюро дорожнього руху Головної комендатури поліції Роберт Опас, нові правила спрямовані не лише на безпеку, а й для унеможливлення заробітку на перевезеннях для тих, хто не має польського водійського посвідчення.

Водійські права, видані у Польщі, є у наших інформаційних базах. А тому поліція може легко довідатися, чи водій має права,

– додав він.

Чому ціни можуть вирости

Більшість іноземців, як от українці, грузини та білоруси, не повинні будуть складати додаткових іспитів. Для цих громадян просто замінять посвідчення або його підтвердять.

Однак для того, щоб отримати польські права, потрібно провести на території Польщі 185 днів. Це може призвести до зменшення кількості водіїв у сервісах таксі, і, відповідно, до зростання цін.