САП и НАБУ разоблачили большую "схему" в энергетике: убытки превышают 700 миллионов гривен

Правоохранителям удалось разоблачить большое воровство в украинской энергетике. Злоумышленники даже придумали способ легализации "заработанных" денег.

Кража на более чем 700 миллионов гривен

Правоохранителям удалось разоблачить схему кражи электроэнергии в ЧАО "НЕК "Укрэнерго". Злоумышленники также придумали, как легализовать украденные средства. Общая сумма ущерба перевалила за 700 миллионов гривен.

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Компания "Юнайтед Энерджи" в марте 2022 года приобрела у "Укрэнерго" электроэнергию на 716 миллионов гривен. Руководитель соответствующего департамента закрыл глаза на большую задолженность "Юнайтед Энерджи" и не остановил продажу. Гарантом оплаты вообще выступил коммерческий банк, глава которого нарушила процедуру и лично выдала документ.

Затем электроэнергию продали реальным игрокам на рынке, а деньги вывели на счета находившейся под контролем злоумышленников международной компании. "Укрэнерго" ожидаемых денег не получило, а когда предприятие обратилось в банк, получило отказ.

Правоохранители сообщили о подозрении 4 лицам:

организатору "схемы";

директору департамента "Укрэнерго", который должен был остановить продажу;

председателю правления банка, выдавшего гарантии;

директору частной компании.

Деньги на сумму более 700 миллионов гривен удалось найти, на них наложен арест.