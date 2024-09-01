Популярная сеть АЗС присоединилась к "Национальному кэшбэку": какой процент компенсации
Источник:Укрнафта
Уже завтра, 2 сентября, в Украине стартует программа "Национальный кэшбек". К поддержке отечественного производителя присоединяются все больше бизнесов.
Укрнафта – в игре
Как сообщили в главном офисе сети АЗС, Укрнафта присоединяется к бета-тестированию программы "Национальный кэшбек", которая стартует 2 сентября. Она призвана поддержать украинскую экономику и отечественного производителя.
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Покупая товары на наших АЗК, украинцы смогут получать 10% от их стоимости на специальные банковские карты,
– отметили в Укрнафте.
Кстати! Максимальный объем кэшбека для одного украинца составляет 3 тысячи гривен в месяц. Эти деньги можно тратить на медицинские и коммунальные услуги, спорт, кино, билеты на поезд, задонатить ВСУ или купить военные облигации.
Как получить специальные карты для начисления бонусов
Открыть специальную карту для участия в программе украинцы смогут уже 2 сентября. Сделать это можно через отделения таких банков:
- Ощадбанк;
- Приватбанк;
- Monobank;
- Sense Bank;
- ПУМБ;
- Глобус;
- Укргазбанк;
- Ukrsibbank;
- А-банк;
- Укрэксимбанк.
Также открыть карту можно в мобильных приложениях указанных финучреждений.