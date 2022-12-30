Укрпочта будет выдавать посылки без документов, но при одном условии
30 декабря 2022, 11:00Читати новину українською
Получить посылку в Укрпочте теперь можно без документов. Почтовый оператор будет идентифицировать получателя по коду в SMS-сообщении.
Как получить посылку без документов в Укрпочте
Получить почтовую отправку можно в автоматизированных отделениях можно без предъявления документов, а по коду в SMS-сообщении. Это будет возможно при условии, что на отправке указан мобильный номер телефона получателя.
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Кто смогу забрать посылку по SMS-сообщению:
- получатель – физическое лицо;
- указан мобильный номер телефона получателя;
- объявленная ценность отсутствует или до 15 тысяч гривен, наложенный платеж отсутствует или до 5 тысяч гривен – для внутренних почтовых отправлений;
- объявлена ценность до 20 тысяч гривен – для международных почтовых отправлений;
- для почтовых отправлений отсутствуют отметки "Вручить лично" и/или "Судебная повестка".
Укрпочта снизит тариф на отправку посылок из Польши
Также недавно почтовый оператор сообщил, что снизит тариф с 1 января на 75% на отправку посылок из Польши.
- Посылка до 1 килограмма будет стоить где-то 6 долларов или около 240 гривен.
- Отправить можно будет почти в любое отделение Почты Польской. Сроки доставки 7 – 14 дней