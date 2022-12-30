Як отримати посилку без документів в Укрпошті

Отримати поштове відправлення можна в автоматизованих відділеннях можна буде без пред’явлення документів, а за кодом в SMS-повідомленні. Це буде можливо за умови, що на відправленні вказано мобільний номер телефону одержувача.

Читайте також Менше витрат, більше користі: що дає бізнесу електронний документообіг

Хто зможу забрати посилку за SMS-повідомленням: отримувач – фізична особа;

вказано мобільний номер телефону одержувача;

оголошена цінність відсутня або до 15 тисяч гривень, післяплата відсутня або до 5 тисяч гривень – для внутрішніх поштових відправлень;

оголошена цінність до 20 тисяч гривень – для міжнародних поштових відправлень;

для поштових відправлень відсутні позначки "Вручити особисто" та/або "Судова повістка".

Укрпошта знизить тариф на відправку посилок з Польщі

Також нещодавно поштовий оператор повідомив, що знизить тариф з 1 січня на 75% на відправку посилок з Польщі.

Посилка до 1 кілограма буде коштувати десь 6 доларів, або близько 240 гривень.

Відправити можна буде до майже будь-якого відділення Пошти Польської. Терміни доставки 7 – 14 днів

Зверніть увагу! Такі нові тарифи будуть доступні й для підприємців.