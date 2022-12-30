Як отримати посилку без документів в Укрпошті
Отримати поштове відправлення можна в автоматизованих відділеннях можна буде без пред’явлення документів, а за кодом в SMS-повідомленні. Це буде можливо за умови, що на відправленні вказано мобільний номер телефону одержувача.
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Хто зможу забрати посилку за SMS-повідомленням:
- отримувач – фізична особа;
- вказано мобільний номер телефону одержувача;
- оголошена цінність відсутня або до 15 тисяч гривень, післяплата відсутня або до 5 тисяч гривень – для внутрішніх поштових відправлень;
- оголошена цінність до 20 тисяч гривень – для міжнародних поштових відправлень;
- для поштових відправлень відсутні позначки "Вручити особисто" та/або "Судова повістка".
Укрпошта знизить тариф на відправку посилок з Польщі
Також нещодавно поштовий оператор повідомив, що знизить тариф з 1 січня на 75% на відправку посилок з Польщі.
- Посилка до 1 кілограма буде коштувати десь 6 доларів, або близько 240 гривень.
- Відправити можна буде до майже будь-якого відділення Пошти Польської. Терміни доставки 7 – 14 днів