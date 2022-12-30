Как получить посылку без документов в Укрпочте

Получить почтовую отправку можно в автоматизированных отделениях можно без предъявления документов, а по коду в SMS-сообщении. Это будет возможно при условии, что на отправке указан мобильный номер телефона получателя.

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Кто смогу забрать посылку по SMS-сообщению: получатель – физическое лицо;

указан мобильный номер телефона получателя;

объявленная ценность отсутствует или до 15 тысяч гривен, наложенный платеж отсутствует или до 5 тысяч гривен – для внутренних почтовых отправлений;

объявлена ценность до 20 тысяч гривен – для международных почтовых отправлений;

для почтовых отправлений отсутствуют отметки "Вручить лично" и/или "Судебная повестка".

Укрпочта снизит тариф на отправку посылок из Польши

Также недавно почтовый оператор сообщил, что снизит тариф с 1 января на 75% на отправку посылок из Польши.

Посылка до 1 килограмма будет стоить где-то 6 долларов или около 240 гривен.

Отправить можно будет почти в любое отделение Почты Польской. Сроки доставки 7 – 14 дней

Обратите внимание! Такие новые тарифы будут доступны и предпринимателям.