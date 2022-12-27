Укрпошта знизить тариф на відправку в Польщі

Генеральний директор поштового оператора Укрпошти розповів, що 27 грудня підписав наказ про зниження тарифів на відправку посилок в Польщу.

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Посилка до 1 кілограма буде коштувати десь 6 доларів, або близько 240 гривень. Відправити можна буде до майже будь-якого відділення Пошти Польської. Терміни доставки 7 – 14 днів,

– зазначив Смілянський.

Тарифи будуть доступні підприємцям

Очільник Укрпошти також додав, нові тарифи будуть доступні й для підприємців. Це дозволить розширити горизонти для продажу української продукції.

Але наказ – верхівка айсбергу. Цьому передувала кропітка робота, яка почалась з нашої ініціативи та була підтримана Президентом України під час його чисельних перемовин з Президентом Польщі. А зараз – вже реалізована завдяки спільній роботі нашої найкращої міжнародної команди у співпраці з Поштою Польщі,

– розповів Смілянський.

Також він зазначив, що багато українців зараз розділені з родичами та друзями сотнями кілометрів, тому часто звичайна, на перший погляд, посилка з дому може викликати по-справжньому щирі емоції та спогади.