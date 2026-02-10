Укр Рус
10 февраля, 17:58
3

Доставка по-новому: Укрпочта сделала бесплатной важную услугу

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Укрпочта сделала бесплатным возврат некоторых посылок.
  • Запрещено пересылать взрывчатые материалы, токсичные вещества, предметы с литиевыми батареями, оружие, наркотики, валюту, антиквариат, живые организмы и инфекционные материалы.

Укрпочта ввела новые правила международной доставки. Ранее одна из услуг стоила в среднем 30 – 100 долларов, в зависимости от веса и страны назначения, а теперь будет бесплатной.

Какая услуга Укрпочты будет бесплатной?

Отныне все международные посылки, которые не были получены адресатом за рубежом, возвращаются отправителю в Украину бесплатно, сообщили в Укрпочте.

Решение касается каждого, кто отправляет посылки за пределы страны, и снимает один из самых распространенных финансовых рисков международных отправлений. Это бывает в случаях, если:

  • адресат не пришел за посылкой;
  • отказался от получения;
  • доставка не состоялась по независимым причинам.

Ранее обратная логистика могла стоить отправителю в среднем 30 – 100 долларов в зависимости от веса и страны назначения.

Какие вещи запрещено пересылать за границу Укрпочтой?

Согласно официальному перечню Укрпочты, запрещено пересылать:

  • Взрывчатые или легковоспламеняющиеся материалы: зажигалки, бензин, аэрозоли, баллоны с газом, краски на основе масла, легковоспламеняющиеся клеи, парфюмерия с высоким содержанием спирта.
  • Коррозионные, токсичные или радиоактивные вещества: кислоты, щелочи, ртуть, токсичные химикаты, краски, отбеливатели, реагенты, инфекционные или ядовитые материалы.
  • Предметы с литиевыми батареями или аккумуляторами (если они самостоятельные или часть устройств) – телефоны, ноутбуки, power-bank, другие электронные приборы с батареей.
  • Огнестрельное оружие, части от него, патроны.
  • Холодное оружие или предметы, которые могут классифицироваться как оружие (ножи, кастеты, электрошокеры и прочее).
  • Наркотики, психотропные вещества, яды.
  • Валюта, драгоценные металлы и ценности Наличные (национальная или иностранная), ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия – под запретом как международные отправления.
  • Антиквариат, произведения искусства, коллекционные или культурные ценности – также нельзя отправлять.
  • Живые животные, растения, семена, даже живые культуры – запрещены.
  • Биологические или потенциально инфекционные материалы, органы, кровь.

Последние новости Укрпочты

  • Укрпочта обновила логотип, использовав почтовый рожок в форме буквы "У", что подчеркивает украинскую идентичность, однако его захейтили в соцсетях и обвинили гендиректора Смелянского в пустой трате денег.

  • В конце 2025 года Укрпочта ввела спецтариф "Базовый" для бизнеса, работающего с KeyCRM, с доставкой по стандартам "Приоритетный". Специальные условия действуют до 31 марта 2026 года.

  • В декабре также Укрпочта запустила свой первый почтомат на Майдане Независимости в Киеве, позволяющий получать и отправлять письма и посылки. Почтоматы производит украинская компания Modern Expo и они работают автономно, защищены от погодных условий.