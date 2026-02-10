Доставка по-новому: Укрпочта сделала бесплатной важную услугу
- Укрпочта сделала бесплатным возврат некоторых посылок.
- Запрещено пересылать взрывчатые материалы, токсичные вещества, предметы с литиевыми батареями, оружие, наркотики, валюту, антиквариат, живые организмы и инфекционные материалы.
Укрпочта ввела новые правила международной доставки. Ранее одна из услуг стоила в среднем 30 – 100 долларов, в зависимости от веса и страны назначения, а теперь будет бесплатной.
Какая услуга Укрпочты будет бесплатной?
Отныне все международные посылки, которые не были получены адресатом за рубежом, возвращаются отправителю в Украину бесплатно, сообщили в Укрпочте.
Решение касается каждого, кто отправляет посылки за пределы страны, и снимает один из самых распространенных финансовых рисков международных отправлений. Это бывает в случаях, если:
- адресат не пришел за посылкой;
- отказался от получения;
- доставка не состоялась по независимым причинам.
Ранее обратная логистика могла стоить отправителю в среднем 30 – 100 долларов в зависимости от веса и страны назначения.
Какие вещи запрещено пересылать за границу Укрпочтой?
Согласно официальному перечню Укрпочты, запрещено пересылать:
- Взрывчатые или легковоспламеняющиеся материалы: зажигалки, бензин, аэрозоли, баллоны с газом, краски на основе масла, легковоспламеняющиеся клеи, парфюмерия с высоким содержанием спирта.
- Коррозионные, токсичные или радиоактивные вещества: кислоты, щелочи, ртуть, токсичные химикаты, краски, отбеливатели, реагенты, инфекционные или ядовитые материалы.
- Предметы с литиевыми батареями или аккумуляторами (если они самостоятельные или часть устройств) – телефоны, ноутбуки, power-bank, другие электронные приборы с батареей.
- Огнестрельное оружие, части от него, патроны.
- Холодное оружие или предметы, которые могут классифицироваться как оружие (ножи, кастеты, электрошокеры и прочее).
- Наркотики, психотропные вещества, яды.
- Валюта, драгоценные металлы и ценности Наличные (национальная или иностранная), ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия – под запретом как международные отправления.
- Антиквариат, произведения искусства, коллекционные или культурные ценности – также нельзя отправлять.
- Живые животные, растения, семена, даже живые культуры – запрещены.
- Биологические или потенциально инфекционные материалы, органы, кровь.
Последние новости Укрпочты
Укрпочта обновила логотип, использовав почтовый рожок в форме буквы "У", что подчеркивает украинскую идентичность, однако его захейтили в соцсетях и обвинили гендиректора Смелянского в пустой трате денег.
В конце 2025 года Укрпочта ввела спецтариф "Базовый" для бизнеса, работающего с KeyCRM, с доставкой по стандартам "Приоритетный". Специальные условия действуют до 31 марта 2026 года.
В декабре также Укрпочта запустила свой первый почтомат на Майдане Независимости в Киеве, позволяющий получать и отправлять письма и посылки. Почтоматы производит украинская компания Modern Expo и они работают автономно, защищены от погодных условий.