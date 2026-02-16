Продал колбасу – плюс к зарплате: зачем Укрпочта продает еду и сколько зарабатывает на этом

Кроме предоставления почтовых услуг, почтальоны Укрпочты также реализуют продовольственные товары, как колбаса и печенье. За это работники получают надбавки к зарплате, а компания – дополнительные деньги на развитие.

Зачем Укрпочта продает колбасу и другие продукты?

Компания обладает масштабной сетью отделений и значительным штатом работников, содержание которых требует стабильных расходов, пишет "РБК-Украина".

Смотрите также "Нам жгут отделения из-за повесток": почему Укрпочта имеет 100% брони от мобилизации

Поэтому, чтобы повысить эффективность, Укрпочта расширяет перечень товаров и мотивирует почтальонов к дополнительным продажам. Компания на этих продажах зарабатывает более одного миллиарда гривен в год.

Так, в отделениях Укрпочты в селах продаются продукты питания – колбаса, печенье и другие товары.

Гендиректор Игорь Смелянский говорит, что продажа еды – это не проблема для почтового оператора, а один из способов развития.

Это решение. Свежую колбасу бабушка получила. Причем по доступным ценам,

– говорит Смелянский.

Сколько могут заработать почтальоны?

За продажу продовольственных товаров работники получают надбавку к зарплате:

Оператор или почтальон имеет 5% с каждой продажи

Одна почтальон так заработала в придачу к базовой зарплате 6 700 гривен благодаря дополнительным продажам.

Какие зарплаты на Укрпочте и как они выросли?

За 10 лет количество работников Укрпочты сократили с 76 тысяч до 27 тысяч, а средняя зарплата производственного персонала выросла в семь раз, сообщает Delo.ua.

Когда я пришел в Укрпочту в 2016 году, средняя оплата труда почтальонов, операторов, водителей, сортировщиков составляла тогда около 2 200 гривен или 88 долларов и была самой низкой в стране. Сегодня в штате 27 тысяч человек, а средняя заработная плата около 17 тысяч гривен, и она продолжает расти,

– отметил гендиректор компании Игорь Смелянский.

Новости Укрпочты