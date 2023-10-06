Укрпочта снизит цену на международные отправления: как это стало возможно
Источник:телеграмм Игоря Смилянского
В скором времени международные отправления через Укрпочту станут еще доступнее. Это явилось результатом международной поддержки как самой компании, так и Украины в целом.
Международные отправления станут дешевл
Как сообщил СЕО Укрпшты Игорь Смелянский, IV Конгресс Всемирного почтового союза в Саудовской Аравии прошел очень удачно. В частности, не впервые одна страна и компания получили поддержку 191 страны, входящих в организацию.
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Это настоящий прецедент со времен Второй мировой войны, когда союз, созданный как специальное учреждение ООН, зафиксировал такого типа поддержку и даже создал Фонд солидарности,
– сообщил он.
Благодаря такой поддержке, Укрпочта сможет быстро и эффективно восстанавливать инфраструктуру и отделения, которые повредили российские оккупанты. На этом поддержка не заканчивается – некоторые страны уже согласились на понижение тарифов международных отправлений.
"Ближайшие друзья Украины не просто проголосовали, но и подписали с нами соглашения о снижении тарифов на международную отправку для украинцев, и об этом обязательно со временем расскажем", – добавил СЕО Укрпочты.
Финансовое состояние Укрпочты
Недавно "Укрпочта" опубликовала финансовый отчет за первое полугодие 2023 года. Убытки компании составили 653 миллиона гривен, что на 27% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Впрочем, доходы позволяют компании строить оптимистичные прогнозы. Чистый доход вырос на 20% и составил 5,58 миллиарда гривен. 3 миллиарда принесли операционные услуги, например доставка посылок, корреспонденции и международных отправлений.