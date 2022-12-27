Укрпочта снизит тарифы на отправку посылок в Польшу на 75%

Тарифы на отправку посылок в Польшу из-за EMS-сервиса государственного почтового оператора Укрпочты снизятся на 75% с 1 января 2023 года. Какой будет действовать тариф и сроки доставки, рассказываем далее.

Укрпочта снизит тариф на отправку в Польше

Генеральный директор почтового оператора Укрпочты рассказал, что 27 декабря подписал приказ о понижении тарифов на отправку посылок в Польшу.

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Посылка до 1 килограмма будет стоить где-то 6 долларов или около 240 гривен. Отправить можно будет почти в любое отделение Почты Польской. Сроки доставки 7 – 14 дней,

– отметил Смилянский.

Тарифы будут доступны предпринимателям

Глава Укрпочты также добавил, что новые тарифы будут доступны и для предпринимателей. Это позволит расширить горизонты для продаж украинской продукции.

Но приказ – верхушка айсберга. Этому предшествовала кропотливая работа, которая началась по нашей инициативе и была поддержана Президентом Украины во время многочисленных переговоров с Президентом Польши. А сейчас – уже реализована благодаря совместной работе нашей лучшей международной команды в сотрудничестве с Почтой Польши,

– рассказал Смелянский.

Также он отметил, что многие украинцы сейчас разделены с родственниками и друзьями сотнями километров, поэтому часто обычная, на первый взгляд, посылка из дома может вызвать по-настоящему искренние эмоции и воспоминания.