Россия наносит удар по логистике: Укрпочта меняет правила работы в некоторых городах

В последние дни отделения Укрпочты в Сумской и Днепропетровской областях вновь подверглись вражеским ударам. Несмотря на повреждения инфраструктуры и постоянную опасность для сотрудников, компания продолжает предоставлять жителям почтовые и финансовые услуги.

Как будет работать "Укрпочта" в прифронтовых городах

Несмотря на попытки врага уничтожить логистику, компания оперативно адаптирует работу для клиентов, сообщили в "Укрпочте".

Смотрите также Польша заблокировала "Укрпочту": компания вынуждена объезжать соседнюю страну

В результате очередных обстрелов в Сумах были повреждены:

сортировочный центр;

административное здание;

одно из почтовых отделений.

Впрочем, благодаря оперативной работе местной команды компании сортировочный центр и отделение уже возобновили работу в обычном режиме. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий повреждений в административном здании.

В то же время ситуация с безопасностью в регионе остается сложной. Российские войска продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Сумской области, в частности Белополье и Ворожбу.

Сегодня по Белополью был нанесен очередной ракетный удар. Укрпочта — единственная компания, которая продолжает там работать вместе с коммунальными службами, полицией и ГСЧС. Мы осознаем свою ответственность, в том числе за безопасность людей, поэтому перевели эти населенные пункты на обслуживание передвижными отделениями, которые работают в зависимости от обстановки с безопасностью,

– говорит генеральный директор Игорь Смилянский.

Сложной остается ситуация и в Никополе. В компании сообщают, что российские войска фактически ведут целенаправленную "охоту" на автомобили "Укрпочты". Компания уже внедряет резервные схемы работы для обеспечения безопасности, чтобы затруднить дальнейшие атаки. Из соображений безопасности детали новых маршрутов не разглашаются.

К слову, "Укрпочта" потеряла более 400 автомобилей в результате российских атак. Речь идет о сотнях миллионов убытков для компании. 16 июня стало ещё одним тяжёлым днём для "Укрпочты". Дело в том, что россияне снова атаковали автомобиль в Запорожье.

Несмотря на атаку, благодаря профессиональным действиям охранника удалось быстро оказать первую медицинскую помощь водителю. Также удалось перевести автомобиль в безопасное место. Сейчас водитель находится в больнице.