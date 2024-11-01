Какие посылки не будут принимать в Укрпочте: новые ограничения

1 ноября 2024, 12:54
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Автор: Екатерина Добровольская

В Укрпочте сообщили, что внедрение автоматизированных сортировочных линий требует соответствующей упаковки посылок. Норма начнет действовать с 11 ноября.

Какие ограничения вводит Укрпочта

Укрпочта не будет принимать посылки в обычных картонных коробках (не гофрированных), а также с выпуклыми поверхностями или повреждениями, такими как: вмятины, разрывы или пятна, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

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Если отправление не упаковано должным образом, упаковку можно приобрести непосредственно в отделении Укрпочты. Пресс-служба также сообщила, что цены на коробки временно снижены.

С 11 ноября мы прекращаем прием ненадлежащим образом упакованных отправлений для автоматизированной сортировки,
– сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

Дело в том, что отправления, которые не имеют надлежащей формы и имеют острые или выпуклые части, неровную основу или нестандартные размеры – не смогут быть обработаны автоматизированными сортировочными линиями. Соответственно, они будут обрабатываться вручную, что делает их стоимость выше.

Обратите внимание! Цена для таких отправлений будет рассчитываться по тарифу для негабаритных посылок.

Что известно об автоматизированных сортировочных линиях

Компания ввела два новых понятия: ручная и автоматизированная сортировка. Вскоре более 95% посылок, что доставляет Укрпочта – будут обрабатываться автоматически.