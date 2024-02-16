"Доставка на следующий день": "Укрпочта" запустит новую услугу – каких возможностей ждать

Компания "Укрпочта" готовится к запуску новой услуги. Благодаря ей получить посылку в крупных городах и областных центрах можно будет уже в следующий после отправки день.

Новые возможности от "Укрпочты"

Уже сейчас почтовый оператор автоматизирует сортировочные линии на своих логистических терминалах. Это позволяет обрабатывать до 5 посылок в секунду.

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Также "Укрпочта" внедряет новый подход к построению логистических маршрутов. Вскоре это позволит доставлять отправления в областные центры и крупные города уже на следующий день.

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На логистическом терминале "Киев-Правый" установка автоматизированных сортировочных линий уже завершена. Благодаря новому оборудованию удается обрабатывать 18 тысяч в час и всего 400 тысяч в сутки. Завершить установку терминалов в первом полугодии 2024 года планируют в таких логистических центрах:

Одесса;

"Киев-Левый";

Днепр;

Львов;

Харьков;

Хмельницкий.

В этих центрах должна состояться полная автоматизация и отказ от ручной сортировки. Также на второй квартал запланировано открытие терминала "Киев-Левый", в котором будет работать центр обработки международных посылок, что существенно сократит их время прибытия к получателю.

Впоследствии примерно 14 – 16 логистических центров тоже получат новое оборудование, но меньшей мощности. Благодаря этому шагу общая мощность компании должна составить 2 миллиона отправлений в сутки.