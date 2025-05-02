Впервые в истории независимой Украины: Укрзализныця получила новые плацкартные вагоны

Впервые за годы независимости Укрзализныця получила новые плацкартные вагоны украинского производства. Эти вагоны получили ряд важных обновлений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Как выглядят новые плацкартные вагоны

Укрзализныця пополнила свой подвижной состав 6 новыми плацкартными вагонами, построенными Крюковским вагоностроительным заводом. Каждый новый вагон имеет 58 мест: девять боксов по шесть мест и четырехместный десятый бокс без боковых полок.

Это первая в истории независимой Украины закупка именно плацкартных вагонов, которая стала возможной благодаря системной поддержке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, команды Правительства и Минразвития,

– отметили в Укрзализныце.

Новые вагоны уже в эти выходные пополнят состав двухгруппового поезда 22/21-104/103 Львов – Харьков, Краматорск.

В Укрзализныце объяснили, что новые вагоны сочетают привычную конфигурацию мест с рядом нововведений для комфорта и безопасности пассажира. Так, полки получили мягкие боковые спинки, конструкция лестницы стала более удобной для подъема на верхнюю полку, а мини-перегородки обеспечивают большую приватность.

Укрзализныця получила 6 новых плацкартных вагонов / Фото: Укрзализныця

Отмечается, что под нижними полками теперь отведено место для хранения негабаритной ручной клади, к примеру военных рюкзаков или туристических чемоданов. К тому же сглаживается разница между нижней и верхней полками за счет наличия сверху раскладных индивидуальных столиков и отведенного места для сидения.

Конструкторы уделили внимание навигации для людей с нарушениями зрения: контрастная маркировка выделяет ручки, поручни и другие элементы взаимодействия в вагоне, навигация шрифтом Брайля расположена на рекомендованной собственно людьми с нарушениями зрения высоте, а нумерация мест дополнительно продублирована объемной печатью,

– добавили в компании.

Также в новых вагонах у каждого места есть розетки с USB, Type-С и 3-режимные индивидуальные светильники.

Кроме закупки новых плацкартных вагонов, Укрзализныця в 2025 году капитально отремонтирует еще 59 вагонов, из которых 37 будут именно плацкартными.