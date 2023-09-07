Агентство Fitch объявило рейтинг "Укрзализныци": остается ли угроза дефолта

"Укрзализныця" сумела превзойти прогнозы по итогам первого полугодия 2023 года. Это позволило получить лучший рейтинг, чем ожидалось.

Международное рейтинговое агентство сообщило о долгосрочном рейтинге дефолта "Укрзализныци". Пока аналитики оценили его на уровне "СС".

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Ранее у украинской компании был рейтинг “ссс-”. Кредитоспособность "Укрзализныци" выросла благодаря превращению ожиданий в первые 6 месяцев 2023 года и обновленному прогнозу на год.

В агентстве подчеркнули, что улучшение финансового состояния компании не снимает угрозу дефолта в среднесрочной перспективе полностью. В частности, даже при серьезной поддержке партнеров и государства стать безубыточной до конца 2023 года "Укрзализныця" не сможет.

Операционная прибыль в 2022 году включала в себя гранты государства в размере 9,7 миллиарда гривен, без которых компания не смогла бы поддерживать прибыльную деятельность. Ликвидность намного лучше, чем в начале 2023 года, но во многом это связано с увеличением прямого долга и внешней поддержки,

– рассказали аналитики.

Fitch ожидает, что в скором времени возрастут объемы грузовых перевозок и потоки пассажиров, благодаря чему прибыль компании должна показать еще лучшую динамику. Также компания не так активно тратит деньги на восстановление и ремонт из-за медленного выполнения работ.