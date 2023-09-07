Міжнародне рейтингове агенство повідомило про довгостроковий рейтинг дефолту “Укрзалізниці”. Наразі аналітики оцінили його на рівні “СС”.

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Раніше українська компанія мала рейтинг “ссс-”. Кредитоспроможність “Укрзалізниці” зросла завдяки перевершенню очікувань у перші 6 місяців 2023 року та оновленому прогнозу на рік.

В агенстві підкреслили, що покращення фінансового становища компанії не знімає загрози дефолту у середньостроковій перспективі повністю. Зокрема, навіть за серйозної підтримки партнерів та держави стати беззбитковою до кінця 2023 року “Укрзалізниця” не зможе.

Операційний прибуток у 2022 році включав у себе гранти держави в розмірі 9,7 мільярда гривень, без яких компанія не змогла б підтримувати прибуткову діяльність. Ліквідність набагато краща, ніж на початку 2023 року, але багато в чому це пов'язано зі збільшенням прямого боргу і зовнішньої підтримки,

– розповіли аналітики.

Fitch очікує, що незабаром зростуть обсяги вантажних перевезень та потоки пасажирів, завдяки чому прибутки компанії повинні показати ще кращу динаміку. Також компанія не так активно витрачає гроші на відновлення та ремонт через повільне виконання робіт.