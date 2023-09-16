Укрзализныця продает 55 тысяч тонн металлолома: это рекорд за время полномасштабной войны
16 сентября 2023, 11:10Читати новину українською
Источник:Укрзалізниця
Государственная Укрзализныця выставила на аукцион не только торговые площади. Компания также пытается избавиться от лишнего металла.
Компания Укрзализныця решила избавиться от лишнего металла. Как сообщили в пресс-службе, на аукцион в системе "Прозорро.Продажи" выставили 55 тысяч тонн лома черных металлов.
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Это самое большое общее количество металлолома, которое было выставлено на продажу с начала полномасштабного вторжения,
– сообщается в релизе.
Аукционы будут производиться с 18 по 20 сентября 2023 года. Что можно будет купить:
- рельсы;
- колеса;
- колодки;
- колесные оси;
- рамы вагонов.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" выставила на аукцион аренду торговых площадей на вокзалах по всей Украине.