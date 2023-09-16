Укрзализныця продает 55 тысяч тонн металлолома: это рекорд за время полномасштабной войны

Государственная Укрзализныця выставила на аукцион не только торговые площади. Компания также пытается избавиться от лишнего металла.

Компания Укрзализныця решила избавиться от лишнего металла. Как сообщили в пресс-службе, на аукцион в системе "Прозорро.Продажи" выставили 55 тысяч тонн лома черных металлов.

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Это самое большое общее количество металлолома, которое было выставлено на продажу с начала полномасштабного вторжения,

– сообщается в релизе.

Аукционы будут производиться с 18 по 20 сентября 2023 года. Что можно будет купить:

рельсы;

колеса;

колодки;

колесные оси;

рамы вагонов.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" выставила на аукцион аренду торговых площадей на вокзалах по всей Украине.