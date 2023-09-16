Компанія Укрзалізниця вирішила позбутися зайвого металу. Як повідомили у пресслужбі, на аукціон в системі "Прозорро.Продажі" виставили аж 55 тисяч тонн брухту чорних металів.

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Це найбільша загальна кількість металолому, яку було виставлено на продаж від початку повномасштабного вторгнення,

– повідомляється у релізі.

Аукціони будуть проводитися з 18 по 20 вересня 2023 року. Що можна буде купити:

рейки;

колеса;

колодки;

колісні осі;

рами вагонів.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця виставила на аукціон оренду торгових площ на вокзалах по всій Україні.