От 200 гривен: Укрзализныця запустила месячные проездные на ряд пригородных маршрутов

Укрзализныця запустила абонементы на месячный проезд пригородными маршрутами. Их можно приобрести в чат-ботах перевозчика во всех популярных мессенджерах.

В то же время такие проездные подойдут не всем. Месячный абонемент можно купить только на пригородные маршруты в 10 областях Украины.

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Абонементы на проезд от Укрзализныци

Пресс-служба Укрзализныци 13 октября сообщила, что отныне абонементы на месячный проезд пригородными маршрутами можно приобрести в следующих регионах:

Киевская,

Житомирская,

Черниговская,

Винницкая,

Хмельницкая,

Сумская,

Черкасская,

Кировоградская,

Николаевская,

Одесская область.

Кроме того, абонемент можно купить также на Киевскую кольцевую электричку. Такая опция, по словам перевозчика, будет максимально удобна жителям украинской столицы.

К слову, стоимость абонемента стартует от 200 гривен и зависит от конкретного маршрута, выбранного пассажиром. Владелец проездного получает безлимитное количество поездок пригородными рейсами по выбранному маршруту в течение 30 дней с даты приобретения абонемента.

Напомним, что в начале октября Укрзализныця предложила изменить систему тарифообразования на грузовые перевозки по железной дороге. Это, по словам главы правления компании-перевозчика Александра Камышина, упростит действующие правила и сделает расчеты тарифов справедливыми для всех участников рынка.