Укрзализныця открыла продажу билетов в Севастополь

Укрзализныця 17 ноября запустила продажу билетов из Киева в Севастополь в рамках инициативы "Билеты к победе". Воспользоваться ими можно будет после деоккупации и возобновления украинского железнодорожного сообщения с городом.

Еще 13 ноября компания анонсировала запуск поездов в Херсон, Луганск, Донецк и Симферополь – в рамках инициативы украинцы уже приобрели более 2,5 тысячи билетов. Так что Укрзализныця решила не ограничиваться только 5 городами.

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Детали проекта "Билеты к победе"

Украинцы могут приобрести символический билет без даты к в будущем деоккупированного Севастополя. Так, после освобождения города Укрзализныця запустит туда легендарный "Поезд к победе", расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на захваченных россиянами украинских территориях.

При этом, все билеты благотворительны – средства с их продажи компания переведет через платформу United24 на закупку last-mile транспорта, а именно автомобилей, которые помогут соединить города и села на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.

К слову, стоимость билетов зависит от выбранного типа вагона поезда, в частности:

плацкарт – 1 тысяча гривен;

купе – 2 тысячи гривен;

люкс – 5 тысяч гривен.

Купить билет в Севастополь можно по ссылке. Как только город будет освобожден, а движение возобновлено, Укрзализныця направит благотворителям письмо с информацией обо всех деталях относительно выбранного рейса.

Работаем на победу и мечтаем о поднятии украинских флагов над вокзалами всех наших городов,

– подытожили в Укрзализныце.