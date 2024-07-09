UNITED24 и Monobank собрали для "Охматдета" 140 миллионов гривен
Источник:Олег Гороховский
Вчера россияне в очередной раз доказали собственную беспринципность. Российские войска совершили масштабную атаку по Украине. Одна из вражеских ракет попала в детскую больницу "Охматдет".
О каком сборе идет речь
UNITED24 и Monobank собирают средства для помощи пострадавшим от удара по больнице "Охматдет". Конечная цель сбора – 200 миллионов гривен.
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Сейчас удалось собрать уже 140 миллионов. Значительная часть этих средств была передана украинскими компаниями.
В частности, сеть "Аврора" задонатила 5 миллионов гривен, Сильпо, Varus, Фора, Алло и Ябко передали по одному миллиону гривен. Другие предоставили следующие суммы:
- Uber – 2 миллиона гривен.
- IT-компания Grammarly – 20 миллионов гривен.
- Bolt – 2,5 миллиона гривен.
- Группа IT-компаний Netpeak Group – 2 миллиона гривен.
- автоимпортер "АВТ Бавария" – 10 миллионов гривен.
- А-банк – 1 миллион гривен.
- Аккордбанк – 1 миллион гривен.
Деньги передавали и другие компании. Непосредственно Monobank задонатил 5 миллионов гривен.Обратите внимание! Задонатить можно и сейчас, перейдя по ссылке здесь.