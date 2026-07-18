ФЛП могут сэкономить на налогах: что нужно делать, чтобы не терять деньги

Украинские ФЛП могут уплачивать налоги несколькими способами, однако стоимость такой операции зависит от выбранного сервиса. В некоторых случаях комиссия превышает 100 гривен, тогда как отдельные банки вообще не взимают ее.

Какие комиссии взимают финансовые сервисы

Оплатить налоги для ФЛП, такие как единый налог, военный сбор или ЕСВ, можно через Электронный кабинет налогоплательщика. Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович.

После выбора нужного платежа система предлагает воспользоваться различными финансовыми сервисами. По состоянию на июль 2026 года при оплате ЕСВ в размере 5 707,02 гривен комиссии составляют:

Google Pay – 85 гривен;

Portmone – 1,5% (минимум 5 гривен);

GoPay – 1,8% (минимум 9 гривен);

iPay – 120 гривен.

Минусом оплаты через финансовые учреждения является то, что не сохраняется история платежей. Нет красивого документа с реквизитами и данными о том, куда пошли средства и кто именно произвел оплату. Если понадобится вернуть налоги или перевести средства на другие счета, налоговая потребует этот документ,

– добавил консультант.

Еще один вариант – воспользоваться приложением "Дія". В этом случае за уплату ЕСВ в размере 5 707,02 гривен комиссия составляет 74 гривны. Это дешевле, чем у некоторых других сервисов, однако предпринимателю все равно придется заплатить дополнительную сумму.

Где выгоднее всего платить налоги

Самый популярный способ – мобильный банкинг. Комиссии зависят от конкретного банка:

"ПриватБанк" – 1 % от суммы платежа (максимум 200 гривен);

monobank – комиссия за уплату налогов отсутствует.

Таким образом, из перечисленных вариантов именно monobank позволяет предпринимателям выполнить налоговые обязательства без дополнительных расходов.

Кто может не платить налоги

К слову, не все украинские предприниматели обязаны платить налоги в полном объеме. Это предусмотрено законом "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Например, предприниматели первой и второй групп, зарегистрированные на территориях активных боевых действий или временной оккупации, могут не уплачивать единый налог и военный сбор. А предприниматели с инвалидностью любой группы или пенсионеры могут не платить ЕСВ.