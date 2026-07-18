Які комісії стягують фінансові сервіси

Сплатити податки для ФОП, такі як єдиний податок, військовий збір чи ЄСВ можна через Електронний кабінет платника податків. Про це розповів податковий консультант Михайло Смокович.

Після вибору потрібного платежу система пропонує скористатися різними фінансовими сервісами. Станом на липень 2026 року при оплаті ЄСВ у розмірі 5 707,02 гривень комісії становлять:

Google Pay – 85 гривень;

Portmone – 1,5% (мінімум 5 гривень);

GoPay – 1,8% (мінімум 9 гривень);

iPay – 120 гривень.

Мінусом сплати через фінансові установи є те, що не зберігається історія платежів. Немає красивого документу з реквізитами і даними, куди пішли кошти і хто саме сплатив. Якщо потрібно буде повернути податки чи перевести на інші рахунки, податкова вимагатиме цей документ,

– додав консультант.

Ще один варіант – скористатися застосунком Дія. У цьому випадку за сплату ЄСВ у розмірі 5 707,02 гривень комісія становить 74 гривні. Це дешевше, ніж у частини інших сервісів, однак підприємцю все одно доведеться сплатити додаткову суму.

Де найвигідніше сплачувати податки

Найпопулярніший спосіб – мобільний банкінг. Комісії залежать від конкретного банку:

ПриватБанк – 1% від суми платежу (максимум 200 гривень);

monobank – комісія за сплату податків відсутня.

Таким чином, серед наведених варіантів саме monobank дозволяє підприємцям виконати податкові зобов'язання без додаткових витрат.

Хто може не платити податки

До слова, не всі українські підприємці зобов'язані сплачувати податки у повному обсязі. Це передбачає закон "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Наприклад, Підприємці першої та другої груп, які були зареєстровані на територіях активних бойових дій або тимчасової окупації, можуть не сплачувати єдиний податок і військовий збір. А підприємці з інвалідністю будь-якої групи чи пенсіонери можуть не платити ЄСВ.