Многие предприниматели задумываются, можно ли платить налоги наперед и есть ли в этом смысл. Ведь так вероятность существует и даже предусмотрена Налоговым кодексом Украины.

Как это работает

Подробнее об уплате налогов наперед рассказал налоговый консультант Михаил Смокович, информирует 24 Канал.

Смотрите также Как и за что платить налоги украинцам за рубежом

Законодательная справка. Согласно статье 295 НКУ, плательщики единого налога могут осуществить авансовую уплату за весь налоговый период (квартал, год), но не позднее конца текущего отчетного года.

На практике ФЛП 1 и 2 группы часто платят единый налог сразу на год вперед, поскольку их ставка остается неизменной в течение календарного года.

Ставки на 2025 год:

ФЛП 1 группа – 302,80 грн/мес

ФЛП 2 группа – 1600,00 грн/мес

В то же время для ФЛП 3 группы ситуация другая – они должны уплачивать налог ежеквартально не позднее 50 дней после окончания отчетного периода. Однако многие предприниматели, особенно в IT-сфере, предпочитают помесячные уплаты или оплачивают налог после каждого поступления дохода.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kodiaq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Есть ли смысл платить наперед Все зависит от удобства предпринимателя. Если есть возможность внести всю сумму за год сразу – это позволяет не волноваться о регулярных платежах.

Важно помнить, что переплата сохраняется в налоговой и может использоваться в течение нескольких лет. Однако есть нюанс: если в течение трех лет после последнего платежа средства не используются, налоговая может их списать.

Поэтому, заранее платить можно, и это удобно для тех, кто хочет избежать лишних хлопот. Однако главное – вовремя контролировать остатки на счете, чтобы избежать автоматического списания средств.