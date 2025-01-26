Как уплатить военный сбор предпринимателям 2 группы ФЛП: где найти реквизиты, сроки, штрафы

ФЛП, относящиеся к первой и второй группам, теперь должны платить военный сбор в размере 10% от минимальной заработной платы, установленной по состоянию на 1 января 2025 года. Сейчас эта сумма составляет 800 гривен.

Как и когда уплачивать военный сбор

Уплата военного сбора происходит ежемесячно до 20 числа вместе с единым налогом. Однако отчитываться об уплате предприниматели должны только раз в год в годовой налоговой декларации, информирует 24 Канал.

Смотрите также Не уплатили налоги вовремя: какими будут последствия и как действовать

Реквизиты для уплаты военного сбора можно найти несколькими способами:

На сайте Государственной налоговой службы Украины (ГНС):

Зайдите в раздел "Счета для уплаты платежей".

Выберите свою область и загрузите Excel-файл с реквизитами.

В файле найдите код бюджетной классификации 11011700 для военного сбора.

Через онлайн-сервисы: воспользуйтесь мобильным приложением Дія или электронным кабинетом налогоплательщика.

На сайте Государственной казначейской службы: актуальные реквизиты обновлены с 1 января 2025 года и доступны для использования.

Что будет, если не уплатить военный сбор Неуплата военного сбора может привести к штрафным санкциям, размер которых зависит от длительности просрочки. Так, если от просрочки прошло менее 30 дней, штраф составляет 5% от неуплаченной суммы. Если же больше – штраф возрастает до 10%. Неуплата военного сбора может привести к штрафным санкциям, размер которых зависит от длительности просрочки. Так, если от просрочки прошло менее 30 дней, штраф составляет 5% от неуплаченной суммы. Если же больше – штраф возрастает до 10%. Важно также понимать, что на размер штрафа влияет тот фактор, было ли это умышленно. Так, за первое нарушение штраф составляет 25% от суммы сбора. Тогда как, за повторное нарушение в течение года, превышающее 90 дней, придется заплатить до 50% от суммы неуплаченного сбора.

Ответственность работодателей

Работодатели, как и ФЛП, должны нести ответственность за своевременную уплату сбора. Нарушения влекут за собой финансовые санкции, установленные Налоговым кодексом Украины.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Военный сбор является важной составляющей поддержки обороноспособности Украины. Поэтому предпринимателям стоит придерживаться новых правил, чтобы избежать штрафов и проблем с налоговой службой.