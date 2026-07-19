Упрощенная система налогообложения: кто может на ней находиться в 2026 году

Как правило, предприниматели в Украине делятся на две категории: те, кто находится на общей системе налогообложения, и те, кто – на упрощенной.

Кому доступна упрощенная система налогообложения

Каждая из них имеет свои требования и ограничения, почему сообщили в Государственной налоговой службе.

В целом упрощенная система налогообложения предусматривает следующие виды налогов:

единый налог; военный сбор.

Также предприниматели уплачивают единый социальный взнос.

"Упрощенка" доступна различным группам ФЛП, если они соответствуют важным критериям.

Первая группа:

ФЛП без наемных работников;

осуществляющие розничную продажу товаров на рынках или оказывающие бытовые услуги населению;

годовой объем дохода – не более 167 минимальных зарплат (по состоянию на 1 января отчетного года).

Вторая группа:

ФЛП, которые оказывают услуги (в частности, бытовые) населению или плательщикам единого налога, занимаются производством или продажей товаров, работают в сфере ресторанного хозяйства:

количество наемных работников – не более 10 человек одновременно или вообще без наемных работников;

годовой объем дохода – не более 834 минимальных зарплат (по состоянию на 1 января отчетного года).

Если у человека 2-я группа ФЛП, то он не сможет находиться на упрощенной системе, если оказывает посреднические услуги с недвижимостью, предоставляет доступ к Интернету, занимается производством, поставкой и продажей ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов или камней.

Третья группа:

ФЛП без ограничений по количеству наемных работников;

годовой объем дохода – не превышает 1 167 минимальных зарплат (по состоянию на 1 января отчетного года).

Таким образом, на упрощенной системе могут находиться различные группы ФЛП. Но при условии соблюдения критериев.

Что еще стоит знать ФЛП

Напомним, что еще с апреля некоторые физические лица-предприниматели лишились возможности работать по упрощенной системе. Под ограничения попали четыре КВЭДа.

В то же время общая система налогообложения имеет свои плюсы. В частности, для некоторых ФЛП даже выгоднее работать именно по ней.