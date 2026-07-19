Упрощенная система налогообложения: кто может на ней находиться в 2026 году
Как правило, предприниматели в Украине делятся на две категории: те, кто находится на общей системе налогообложения, и те, кто – на упрощенной.
Кому доступна упрощенная система налогообложения
Каждая из них имеет свои требования и ограничения, почему сообщили в Государственной налоговой службе.
В целом упрощенная система налогообложения предусматривает следующие виды налогов:
- единый налог;
- военный сбор.
Также предприниматели уплачивают единый социальный взнос.
"Упрощенка" доступна различным группам ФЛП, если они соответствуют важным критериям.
Первая группа:
- ФЛП без наемных работников;
- осуществляющие розничную продажу товаров на рынках или оказывающие бытовые услуги населению;
- годовой объем дохода – не более 167 минимальных зарплат (по состоянию на 1 января отчетного года).
Вторая группа:
- ФЛП, которые оказывают услуги (в частности, бытовые) населению или плательщикам единого налога, занимаются производством или продажей товаров, работают в сфере ресторанного хозяйства:
- количество наемных работников – не более 10 человек одновременно или вообще без наемных работников;
- годовой объем дохода – не более 834 минимальных зарплат (по состоянию на 1 января отчетного года).
Если у человека 2-я группа ФЛП, то он не сможет находиться на упрощенной системе, если оказывает посреднические услуги с недвижимостью, предоставляет доступ к Интернету, занимается производством, поставкой и продажей ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов или камней.
Третья группа:
- ФЛП без ограничений по количеству наемных работников;
- годовой объем дохода – не превышает 1 167 минимальных зарплат (по состоянию на 1 января отчетного года).
Таким образом, на упрощенной системе могут находиться различные группы ФЛП. Но при условии соблюдения критериев.
Что еще стоит знать ФЛП
Напомним, что еще с апреля некоторые физические лица-предприниматели лишились возможности работать по упрощенной системе. Под ограничения попали четыре КВЭДа.
В то же время общая система налогообложения имеет свои плюсы. В частности, для некоторых ФЛП даже выгоднее работать именно по ней.