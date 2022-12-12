Жатва завершается: сколько урожая собрали украинские аграрии в этом году

В Украине, по состоянию на 9 декабря, аграрии намолотили в общей сложности 43,6 миллиона тонн зерна. Урожай уже собрали с 9,7 миллиона гектаров, что составляет 87% от общей площади посевных.

При этом, показатель урожайности в этом году составил 45,1 центнера на гектар площади. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, приведя детальные показатели по разным зерновым культурам.

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Какого урожая украинские аграрии собрали больше всего

В Минагрополитики констатировали, что сбор зерновых и зернобобовых культур в Украине близится к завершению. В частности, уже обмолочено 100% площадей таких культур:

собрано 19,4 миллиона тонн пшеницы , обмолоченной с 4,7 миллиона гектаров, при урожайности 41,2 центнера на гектар;

, обмолоченной с 4,7 миллиона гектаров, при урожайности 41,2 центнера на гектар; 5,6 миллиона тонн ячменя , обмолоченного с 1,6 миллиона гектаров, при урожайности 35,1 центнера на гектар;

, обмолоченного с 1,6 миллиона гектаров, при урожайности 35,1 центнера на гектар; 261 тысяча тонн гороха , собранного со 111,5 тысячи гектаров площади, при урожайности 23,4 центнера на гектар;

, собранного со 111,5 тысячи гектаров площади, при урожайности 23,4 центнера на гектар; 3,2 миллиона тонн семян рапса с 1,1 миллиона гектаров площадей, при урожайности 28,9 центнера на гектар.

Кроме того, обмолочено 2,8 гектара или 66% площадей кукурузы на зерно – при урожайности 61,9 центнера на гектар, намолочено уже 17,2 миллиона тонн. Также собрано 115 тысяч тонн гречки (98% площадей), при урожайности 13,7 центнера на гектар, намолочено 157 тысяч тонн. Остальные показатели таковы:

99,5 тысячи тонн проса с 43,2 тысячи гектаров (97% площадей), при урожайности 23 центнера на гектар;

с 43,2 тысячи гектаров (97% площадей), при урожайности 23 центнера на гектар; 10 миллионов тонн подсолнечника с 4,6 миллионов гектаров (98%), при урожайности 21,8 центнера на гектар;

с 4,6 миллионов гектаров (98%), при урожайности 21,8 центнера на гектар; 3,7 миллиона тонн сои с 1,5 миллиона гектаров (98%), при урожайности 24,2 центнера на гектар;

с 1,5 миллиона гектаров (98%), при урожайности 24,2 центнера на гектар; выкопано 8,9 миллиона тонн сахарной свеклы со 176,7 тысячи гектаров (98%), при урожайности сладких корней в 502 центнера на гектар.

Напомним, что за 11 месяцев 2022 года Украина экспортировала в целом 50,9 миллиона тонн продукции агропромышленного комплекса и пищевой промышленности на общую сумму 21,1 миллиарда долларов.