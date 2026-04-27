"Вухастик" возвращается после лет паузы: как возобновляют производство бренда бытовой химии

Бренд бытовой химии "Вухастик" от завода "Винницабытхим" работает над запуском мощностей. Несколько лет производство было на паузе из-за конфискации российских активов и приватизации завода.

Что известно о возобновлении производства бренда "Вухастик"?

О том, почему продукт исчез с рынка, пишет Дмитрий Кисилевский.

Заместитель председателя экономического комитета Верховной Рады сообщил, что "Винницабытхим" – завод, известный украинцам по бренду стирального порошка "Вухастик", работает над возрождением производства после простоя.

С 2022 года предприятие полностью останавливало работу из-за конфискации российских активов. Затем производство передали в Фонд госимущества и приватизировали.

Сейчас владельцами являются предприниматели, которые создали торговые сети магазинов Eva и Varus.

Партнерство с крупными торговыми сетями открывает перед промышленным производителем неплохие перспективы развития. Но сейчас оно переживает очень сложный период восстановления, который требует сотен миллионов гривен инвестиций. Воочию увидел, что завод потенциально очень мощный,

– отметил Кисилевский.

Он добавил, что за годы простоя значительно уменьшилось количество работников – до 16. Однако сейчас на производстве работает около 100 человек. Также в планах, по словам чиновника, приобрести еще 3 производственные линии к трем имеющимся.

В то же время Кисилевский акцентировал, что такой подход и расширение будут способствовать борьбе за полки супермаркетов. И поскольку 70% украинского рынка бытовой химии приходится на импорт, то бороться есть за что. Заметных результатов можно будет достичь, если мощность завода будет держаться на уровне производства 6 – 7 тысяч тонн стиральных порошков в месяц.

Сейчас благодаря новым владельцам удалось заменить российские составляющие в продукции предприятия, доля которых до 2022 года достигала 80%. Теперь 50% в составе продукции имеет украинское происхождение, остальные обеспечивают партнеры из ЕС,

– пояснил Кисилевский.

В частности чиновник добавил, что государство имеет ряд программ, которые могут поддержать завод в восстановлении работы. Руководство уже обсуждает использование таких возможностей.

Что известно о заводе "Винницабытхим"?

Как ранее отмечалось в решении АКМУ, разрешение приобрести контроль над винницким заводом действует от 13 ноября 2025 года. Именно тогда Антимонопольный комитет одобрил покупку завода для ООО "Афина-Групп".

Онлайн-аукцион по продаже состоялся через платформу "Prozorro.Продажи" еще 13 августа. Совладельцы сетей Eva и Varus от ООО предложили цену вдвое выше стартовой – 608 миллионов гривен.

Заметьте! Винницапобутхим является одним из ведущих производителей бытовой химии в Украине.

Известно в частности, что ранее предприятие принадлежало Владимиру Плесовских, российскому олигарху, владельцу компании "Невская косметика". Но в сентябре 2022 года арестованные активы винницкого завода получил Антимонопольный комитет. С тех пор и началась украинизация производства. Например, в 2023 году средство более известное для всех, как "Ушастый нянь" стало "Вухастиком".

В общем завод "Винницапобутхим" производит детскую косметику и бытовую химию, моющие средства под такими марками:

Ушастик;

Sarma;

Лотос-М;

Макс;

Pride;

Polar Shine.

Что еще нужно знать об украинских предпринимателях?

По аналитике Опендатабот, сейчас в Украине 74 тысячи бизнесменов. Тройка самых богатых – Ринат Ахметов, Виталий Антонов и Андрей Веревский. Интересно, что почти четверть всех предпринимателей зарегистрирована в столице, а большинство из них, 72%, – мужчины.

Что же касается рейтинга работодателей, возглавляет перечень компаний, которые предоставляют больше рабочих мест – Укрзализныця (169 952 рабочих). В то же время известно, что компания регулярно теряет работников. Например, за последний год их количество уменьшилось на 5%. Последнее место в рейтинге занимает Укргаздобыча с 17 794 работниками.