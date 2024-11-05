Офисы Netflix в Европе обыскивают: в чем подозревают американского гиганта
Состоялся обыск офисов американской компании Netflix во Франции и Нидерландах. Причиной таких действий стало подозрение о налоговом мошенничестве.
Что произошло в офисах Netflix
Обыски провели в офисе Netflix в центре Парижа. Процедура осуществлялась следователями, которые специализируются на финансовых преступлениях и коррупции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Обратите внимание! Известно, что расследование в отношении этого дела проводится во Франции специальным подразделением – PNF. Дело было открыто еще в 2022 году.
Одновременно с французскими следователями, во вторник утром обыски проводили в штаб-квартире Netflix и голландцы. Стоит заметить, что органы Нидерландов и Франции вместе работали над этим делом в течение многих месяцев.
По состоянию на сейчас, детали этого дела неизвестны. Органы, осуществлявшие обыски в офисах Netflix от комментариев отказались.
Заметьте! Во Франции предварительное расследование не всегда приводит к судебному разбирательству, выдвижение уголовных обвинений тоже может не происходить.