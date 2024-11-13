"Русский военный корабль" не для бизнеса: европейский суд отказал Украине в регистрации лозунга

Торговые марки с лозунгами "Русский военный корабль иди на **й" и "Russian warship, go f**k yourself" не зарегистрируют в Евросоюзе. Отказ объясняют тем, что потребитель будет воспринимать такой лозунг только как политическое послание.

Почему суд отказал Украине в регистрации торговой марки с известным лозунгом

В европейском суде отметили, лозунг о российском военном корабле не сможет выполнять основную функцию товарного знака, ведь среднестатистический потребитель не воспримет его как товар или услугу, а только как политическое послание, передает 24 Канал со ссылкой на решение Генерального суда Евросоюза.

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Таким образом, это политический лозунг, лишенный характера различения,

– добавляют в решении суда.

Напоминаем! По состоянию на 16 марта 2022 года была подана заявка в Европейское агентство интеллектуальной собственности (EUIPO) на регистрацию товарного знака ЕС с лозунгом "Русский военный корабль иди на **й" и "Russian warship, go f**k yourself", однако от 22 декабря 2022 года эксперт отклонил заявку на регистрацию в полном объеме.

Кстати, в Государственной пограничной службе Украины на решение суда подали замечания, среди которых было указано, что заявленный знак не будет восприниматься общественностью как указание на коммерческое происхождение, а как политическое послание, что будет способствовать поддержке борьбы Украины с военной агрессией России. Впрочем эти замечания суд отклонил также.