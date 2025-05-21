Подорожает ли доставка: в Glovo объяснили, что изменит новый закон о налогообложении

Принятие законопроекта, регламентирующего налогообложение доходов работников цифровых платформ, требует технической интеграции с государственными системами, включая налоговую службу. Такой шаг позволит существенно упростить взаимодействие между сервисами и курьерами.

Изменения – нужный шаг

Об этом LIGA.net рассказала директор Glovo в Украине Марина Павлюк, информирует 24 Канал. По ее словам, компания активно привлекалась к разработке документа и уже готовится к его внедрению.

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Платформенная экономика давно нуждается в обновленных правилах игры. Устаревшее законодательство не отражает реалий современного рынка, поэтому предложенные изменения – это важный и давно назревший шаг,

– отметила Павлюк.

Кроме того, эти изменения, по словам Павлюк, позволят государству ежегодно получать около 10 миллиардов гривен дополнительных поступлений.

Что предусматривает законопроект

Законопроект предусматривает автоматическое удержание 10% от дохода курьеров: 5% – налог на доход, еще 5% – военный сбор. Остальные 90% будет выплачиваться как "чистый" доход.

В Glovo уверены, что при условии правильного технического внедрения это не только не скажется негативно на доставках или ценах, а наоборот – сделает сотрудничество с платформами удобной и прозрачной.

Если все будет реализовано с учетом специфики платформы и цифровых решений, мы не ожидаем серьезного влияния на рынок. Это упростит вход новичков в сферу и поддержит тех, кто работает на платформе уже давно,

– подчеркнула она.

Также в Glovo добавили, что важно сделать процесс регистрации самозанятых максимально простым и доступным. Павлюк вспомнила положительный опыт Украины во внедрении цифровых сервисов и выразила надежду, что реализация этого закона также станет примером удачного цифрового решения.