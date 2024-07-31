Более 400 миллионов евро: в Испании оштрафовали Bookingcom: в Испании оштрафовали Bookingcom

Испанское антимонопольное ведомство наложило на Booking.com крупный штраф в размере 413,2 миллиона евро. Сервис онлайн-бронирования жилья, известный как один из крупнейших и самых популярных в мире, был оштрафован за якобы злоупотребление доминирующим положением на испанском рынке в течение последних пяти лет.

В Испании оштрафовали Booking.com

Испания наложила крупнейший штраф в своей истории за нарушение антимонопольного законодательства.

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Из-за лучшего позиционирования отелей с большим количеством бронирований на Booking.com другие онлайн-агентства не смогли выйти на рынок или расшириться,

– написали в заявлении CNMC.

В Испании, второй по посещаемости стране мира после Франции, Booking.com удерживает долю рынка от 70% до 90% в течение последних пяти лет, согласно данным CNMC.

В Европе Booking.com стал ведущим игроком с долей рынка, превышающей 60%, согласно отчетам.